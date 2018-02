James Troisi pegs one back for @gomvc ?????? ?? @FOXFOOTBALL pic.twitter.com/FITtsD1qOV

Kent u James Troisi nog? De Australiër speelde drie jaar geleden zes maanden op huurbasis bij Zulte Waregem en deed het daar vrij behoorlijk. Hij scoorde vijf doelpunten en gaf ook vijf assists in 23 optredens voor Essevee. Sindsdien speelde hij in Saoedi-Arabië en China vooraleer huiswaarts te trekken. In dienst van Melbourne City deed hij deze week op prachtige wijze de netten trillen. Troisi haalde namelijk verwoestend uit tegen Brisbane Roar, maar zag zijn team wel met 1-2 verliezen.