15 kinderen geëvacueerd bij brand in kinderopvang

Holsbeek - Er heeft vrijdagmiddag een korte brand gewoed in een kinderopvang in de Holsbeekse deelgemeente Nieuwrode. Het vuur was snel geblust en niemand raakte gewond, maar de gemeente kondigde wel een medisch interventieplan af om de vijftien kinderen en de werknemers van de crèche te evacueren.

Zij krijgen allemaal zuurstof toegediend en worden naar het ziekenhuis gebracht voor een bloedtest. Dat meldt de Holsbeekse burgemeester Hans Eyssen.

Volgens de burgemeester ontstond er door een technisch defect aan de elektrische installatie brand in het plafond van de crèche, waardoor enkele plafondtegels vuur vatten.

“De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur snel geblust, maar omdat het om baby’s en peuters ging, hebben we toch een medisch interventieplan in werking gesteld”, zegt Eyssen. “Alle kinderen en de werknemers krijgen nu extra zuurstof toegediend en zullen vervolgens overgebracht worden naar het ziekenhuis. Daar zullen ze een bloedtest ondergaan of te zien of ze geen schadelijke stoffen hebben ingeademd.”