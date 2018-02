Club Brugge gebruikte dit seizoen al vijf doelmannen… maar deze Belgische ploeg deed ooit nóg straffer

Ethan Horvath, Guillaume Hubert, Ludovic Butelle, Vladimir Gabulov en Kenneth Vermeer. Dat zijn de vijf doelmannen waarop Club Brugge dit seizoen al een beroep deed. Opvallend, maar dat is geen record in de Jupiler Pro League. In het seizoen 2001-2002 deed het toenmalige Beveren nog wat straffer, toen verdedigden maar liefst zes keepers het doel op de Freethiel.

Beveren rekende in het seizoen 2001-2002 op zes doelmannen: Philip Deckers, Kris Van De Putte, Gilbert Bodart, David Meul, David Van Steen en Christophe Revèl.

Met Horvath, Hubert, Butelle, Gabulov en Vermeer stelde #ClubBrugge dit seizoen al 5 doelmannen op.



Is géén record. Dat is in (keepers)handen van #Beveren dat er in 2001-02 met Deckers, Van De Putte, Bodart, Meul, Van Steen en Revel maar liefst 6 (!) opstelde.#clusta pic.twitter.com/koizdlVV5I