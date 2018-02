Jonge vrouw (24) wil selfie op de treinsporen nemen met een vriend, maar dat loopt verkeerd af

Een trein flits voorbij in het Samsen Station in Bangkok (stockbeeld). Foto: Shutterstock

Een 24-jarige vrouw is overleden, nadat ze een selfie probeerde nemen samen met een vriend (28) op de treinsporen in het Thaise Bangkok. Foto’s nemen bij treinen is een gevaarlijke trend, die opkomt in India en andere Aziatische landen.

“We hadden al wat gedronken en we wilden graag een foto bij de treinen”, zo vertelde haar kameraad. De twee beseften dat het gevaarlijk was om op het treinspoor te gaan staan waar een trein aankwam, dus besloten ze het spoor ernaast te gebruiken als uitvalbasis voor hun selfie. De aanstormende trein op dat spoor merkten ze pas te laat op.

De jongeman kon nog opzij springen, maar viel recht op zijn hoofd. Hij bleef met een lelijke wonde achter, maar de jonge vrouw had minder geluk. Haar been werd afgehakt door de impact, maar ze leefde nog toen de trein gepasseerd was. Enkele mensen uit het Samsen station schoten meteen te hulp. In allerijl werd de twintiger naar het ziekenhuis gebracht, maar daar konden ze haar leven niet meer redden. De jonge vrouw overleed dezelfde dag nog.

De politie is ondertussen een onderzoek gestart, zo vertelt commissaris Wissanusak Seub aan de lokale media. Volgens hen is er een nieuwe gevaarlijke trend in opmars. Verschillende jongvolwassenen zouden foto’s met rijdende treinen willen trekken en kruipen daarbij op de sporen. Dat heeft al voor verschillende doden gezorgd.