Eden Hazard blikt vooruit op duel met Messi en laat zich (nog maar eens) uit over interesse van Real

Eden Hazard neemt het op 20 februari met zijn ploeg Chelsea op tegen Barcelona in de achtste finales van de Champions League. In de aanloop naar het duel sprak de Spaanse krant Marca met de Rode Duivel over de mindere periode van de Blues, Manager Antonio Conté en de toekomstplannen van Hazard.

Chelsea komt met Barcelona een serieuze klepper tegen in de achtste finales. De Blaugrana zitten in vorm en verloren dit seizoen nog geen enkele wedstrijd in eigen competitie. Hazard beseft dat het een topteam is, maar gelooft in de kansen van zijn Chelsea.

“Het is een fantastische affiche. We zijn dit seizoen niet in dezelfde vorm als vorig seizoen en Barcelona is een heel goed team, maar het is de knock-out fase en daarin kan alles gebeuren. Daarom houden we immers van voetbal. Ik ben er zeker van dat we ze kunnen kloppen als we goed samenspelen. Ze hebben één speler die van een andere planeet is (Lees Lionel Messi), maar hun hele team loopt vol topspelers uiteraard”

Foto: AFP

Hazard gelooft nog steeds in een goed seizoenseinde voor de Blues.

“Omdat we vorig seizoen kampioen werden verwacht iedereen dat we het opnieuw doen dit jaar. Weet je, de Premier League is een heel moeilijke competitie, we verloren al een paar keer dit jaar en we hebben nog 3 maanden te gaan. Er is ook nog steeds de FA Cup en de Champions League, waar we meedoen voor eindwinst en dus kunnen we zeker nog iets moois maken van dit seizoen. Voor de moment loopt het wat stroef en niet alles wat we op training doen lukt ook tijdens de wedstrijd. We moeten geduld hebben en alles geven, dan kunnen nog steeds een trofee winnen”

Naar Real in de zomer?

De Rode Duivel wordt ook nog steeds nauwlettend in de gaten gehouden door Real Madrid-coach Zinedine Zidane, die al jaren fan is van de Belgische dribbelkont. Dit jaar wordt ook volop gespeculeerd over een overgang van Hazard naar Los Galacticos, dat stilaan verse krachten nodig heeft met de ouder wordende Cristiano Ronaldo. Real is op de sukkel dit seizoen, maar desalniettemin weigerde Zidane nieuwe spelers te halen in de wintermercato. De komst van Hazard in de zomer zou alleszins een welgekomen versterking zijn voor de Koninklijken. Hazard verlengde tot nu toe zijn contract bij Chelsea niet, wat de speculaties enkel maar deed toenemen.

Foto: AFP

“Ik herinner me dat Zidane tien jaar geleden voor de eerste keer over me sprak. Dat was ongelooflijk, want hij was mijn jeugdidool en ik heb duizenden video’s van hem bekeken en nu is hij coach van één van de beste teams in de wereld. Dus het doet zeker deugd wanneer iemand als Zidane me complimenten geeft. Maar ik wil blijven werken en mijn best doen op het veld. Of ik ooit voor Real zal spelen? in voetbal weet je nooit ”, besloot Hazard.