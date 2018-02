Vrachtwagen met kippenkraam rijdt ijssalon binnen in Leuvense winkelstraat: als bij wonder geen gewonden

Leuven - Een vrachtwagen met daaraan een kippenkraam heeft zich vrijdagmiddag in een wafelkraam annex ijssalon geboord in de Diestsestraat, de drukste winkelstraat van Leuven. Als bij wonder vielen er geen gewonden, maar de materiële schade is enorm.

Volgens de politie van Leuven vergat de bestuurder van de vrachtwagen, die een marktkraam trekt, zijn handrem op te zetten toen hij zijn trekker aan de truck wilde koppelen. De vrachtwagen boorde zich daarop in het wafelkraam annex ijssalon. Op dat moment was er een medewerker aan de slag. Die kon net op tijd wegspringen. Gewonden vielen er niet, maar de schade aan het wafelkraam én de vrachtwagen is bijzonder groot. De Diestsestraat is de drukste winkelstraat van de universiteitsstad. Het wafelkraam kan voorlopig een tijd niet de deuren openen.