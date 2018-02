Belgisch leger krijgt voor 67 miljoen euro aan nieuwe gepantserde voertuigen

Brussel - Het leger krijgt vanaf volgend jaar 199 nieuwe gepantserde voertuigen voor de Special Operations Forces. De ministerraad heeft vrijdag het licht op groen gezet voor de gunning van de overheidsopdracht. De nieuwe Light Troop Transport Vehicles komen in de plaats van de ongepantserde Unimogs. Met de deal is een bedrag van 66,865 miljoen euro gemoeid.

“Dit betekent een sterke verbetering van de bescherming van onze Special Forces en para-commando’s tijdens operaties. Samen met de Rapid Reaction Vehicles die later dit jaar geleverd worden, beschikt onze SOF-capaciteit zo over twee sterke en aan de opdrachten aangepaste basisvoertuigen”, legt minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) uit.

Bedoeling is dat de levering van de voertuigen gebeurt tussen 2019 en 2021. Behalve de voertuigen bevat de overheidsopdracht ook 175 missiemodules waarmee de voertuigen kunnen worden omgebouwd tot ambulance of voertuigen die volledig aangepast zijn aan de operaties van de special forces of paracommando’s. Daarnaast is sprake van ballistische beschermingskits, onderstellen voor vuurwapens, rookpotwerpersystemen en technische assistentie.

Minister Vandeput benadrukt dat de aankoop past “in het proces van mijn strategische visie om de Special Operations Forces-capaciteit van de Belgische Defensie te versterken, zoals ook gevraagd door de NAVO.”