Snelweg tijdlang afgesloten voor brandende oplegger met gloednieuwe wagens

Maldegem - De E34 ter hoogte van Maldegem werd vrijdagmiddag een tijdlang afgesloten voor alle verkeer in de richting van Antwerpen. Een vrachtwagen met oplegger, die negen splinternieuwe auto’s vervoerde, vatte vuur.

Het is nog niet duidelijk of de oplegger, dan wel één van de wagens, de brand deed ontstaan. Drie van de auto’s brandden volledig uit. Drie andere raakten beschadigd. “De auto’s en de vrachtwagen zelf moesten eerst getakeld worden en dat was een heel karwei”, zegt korpschef Yasmine Vanavermaete van de politiezone Maldegem.

Foto: svdv

De chauffeur liep geen verwondingen op. “Dat is goed nieuws”, aldus Vanavermaete. “En ik ben ook blij dat er door de brand geen ongelukken gebeurden met andere voertuigen. Die kans was toch wel reëel gezien de beperkte zichtbaarheid door de slechte weersomstandigheden.”