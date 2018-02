Chauffeur van geldtransport hoort dat dochter is ontvoerd en geeft alles af aan ontvoerders

Gangsters zijn er donderdagavond in geslaagd om meerdere miljoenen buit te maken. Ze ontvoerden daarvoor de dochter van de bestuurder van een geldtransport. Als hij haar nog wilde terugzien, moest hij al het geld afgeven. Dat deed de man, meldt Europe 1.

Het lijkt wel het scenario van de betere Hollywoodfilm. Donderdagavond, rond 19.30 uur, bellen twee als loodgieters verklede boeven aan bij een woning in Lyon. Een 22-jarige studente doet nietsvermoedend de deur open en wordt door de mannen in hun wagen gesleurd.

Even later krijgt de vader van het meisje, die bestuurder van het geldtransport van een Zwitsers bedrijf is, telefoon van de kidnappers. Ze zullen zijn dochters niets doen als hij maar meewerkt en al het geld in zijn gepantserde bestelwagen afgeeft.

De vader twijfelt geen moment. Zoals de gangsters van hem vragen, rijdt hij rond 19.45 uur de snelweg af om daar de inhoud van zijn geldtransport af te geven aan drie gemaskerde overvallers. Hoeveel er buitgemaakt is, is niet duidelijk. Enkele Franse media hebben het over 6 miljoen euro, maar anderen zeggen dat het bedrag zou kunnen oplopen tot 26 miljoen euro.

Zodra de overdracht gebeurd was, lieten de daders de studente inderdaad vrij. Ze werd rond 22 uur veilig en wel teruggevonden langs een weg in het Franse Tramoyes, op goed 20 kilometer van Lyon.

Van de gevluchte daders is er voorlopig geen enkel spoor. De politie onderzoekt de zaak.