De Italiaanse “Hate Game”: waarom Fiorentina het bloed kan drinken van Juventus

Juventus krijgt dit seizoen bijzonder veel weerwerk van Napoli in zijn jacht op een zevende opeenvolgende Italiaanse landstitel. Op bezoek bij Fiorentina mag de Oude Dame dus geen steek laten vallen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De Viola zien Juve namelijk als dé grote vijand.

Juventus telt na 23 speeldagen één punt minder dan Napoli: 59 tegen 60. Fiorentina is na een zomer vol veranderingen pas elfde met 31 punten. Toch hebben ze voor eigen publiek altijd een kans tegen de Bianconeri. Denk maar aan vorig seizoen, toen de Viola gewoon met 2-1 wonnen.

Want Fiorentina en Juventus, dat botert niet. De reacties voor de wedstrijd van de thuisploeg spreken boekdelen:

Spits Giovanni Simeoni: “Ik was in de supermarkt en iedereen zei me dat ik Buffon en Juventus moest verslaan. Ik en mijn ploegmaten hebben de gekke wil om onze fans een magische avond te bezorgen. Dit wordt als de Slag om Waterloo.”

Aanvaller Federico Chiesa: “Juventus is altijd een historische rivaal geweest. We zullen alles geven voor Firenze en ons paarse shirt.”

Middenvelder Marco Benassi: “De wedstrijd tegen Juventus is als een derby.”

Clublegende Giancarlo Antognoni: “Voor Firenze is dit dé wedstrijd, met de hoofdletter W. Zoals het dat al 30-40 jaar is. Een partij tegen Juventus is altijd anders.”

Federico Chiesa. Foto: EPA-EFE

“Gobbo”

Juventus heeft veruit de meeste tegenstanders in Italië. Het is de meest succesvolle club met 33 titels en won de voorbije zes seizoenen de Serie A. In Firenze is bovendien iedereen supporter van Fiorentina, de enige club van de stad. Men is fier dat er geen enkele Juventus-fanclub gevestigd is. T-shirts met de leuze “Grazie a Dio non sono Gobbo” (Bedankt God dat ik geen bultenaar ben) zijn enorm populair.

“Gobbo" (Gobbi in het meervoud) is een verwijzing naar Juve-fans. Historisch zijn daar drie verhalen over terug te vinden. Het eerste verwijst naar het geluk dat de Oude Dame altijd weer lijkt te hebben en bultruggen zouden dat ook hebben. Het tweede verwijst naar het gewicht dat Juve-fans moeten dragen voor de ‘gestolen’ titels. Het derde is een verwijzing naar de harde arbeid die mensen uit Turijn moesten verrichten in de FIAT-fabrieken, bovendien de eigenaar van Juventus.

Roberto Baggio. Foto: AP

Gestolen titel en een paardenstaart

Maar die haat moet ergens vandaan komen. In 1928 won de Oude Dame met 11-0 van Fiorentina in hun eerste onderlinge duel. Juve won ook nog eens met 8-0 van de fiere Viola, maar de ontspruiting van de echte haat voor de Bianconeri begon in het seizoen 1981/82. Juve en Fiorentina vatten de laatste speeldag aan met 44 punten. De Viola trokken naar degradatiekandidaat Cagliari, terwijl de Oude Dame middenmoter Catanzaro bekampte.

Fiorentina zag een doelpunt van Francesco Graziani om controversiële redenen afgekeurd worden en bleef steken op 0-0. Juve kwam goed weg toen een penalty voor Catanzaro niet gegeven werd en Liam Brady in extremis de 1-0 scoorde vanaf elfmeter. De Oude Dame speelde dus voor de 20e keer kampioen terwijl Fiorentina verslagen achterbleef.

“Ze hebben die titel van ons gestolen”, reageerde sterspeler Giancarlo Antognoni na afloop. Al snel ontstond de leuze: “Liever tweede eindigen dan door het leven gaan als dieven”. Acht jaar laten kwamen beide teams elkaar tegen in de finale van de UEFA Cup. Fiorentina kreeg in de heenmatch in Turijn een duidelijke strafschop niet en verloor met 3-1. De terugwedstrijd was een maat voor niets, het resultaat was opnieuw hetzelfde: Juventus vierde, Fiorentina treurde.

En dan moest de grootste “nederlaag” voor de Viola nog komen. De geruchten over het plan van voorzitter Flavio Pontello om sterspeler Roberto Baggio te verkopen, bleken waar. De ‘Goddelijke Paardenstaart’ werd enkele weken na de UEFA Cup-finale voor 8 miljoen euro verkocht aan… Juventus. Er ontstond een golf van protest. Pontello moest onderduiken terwijl zijn supporters de thuisbasis van Fiorentina bekogelden met stenen, kettingen en zelfs molotovcocktails.

Federico Bernardeschi. Foto: EPA-EFE

Baggio 2.0

Sindsdien laten Fiorentina en Juventus geen moment passeren om elkaar steken uit te delen. Bijvoorbeeld in 2012, toen de Viola bezig waren met een transfer van Dimitar Berbatov. De Oude Dame zou de Bulgaar van onder de neus van Fiorentina hebben willen wegkapen en uiteindelijk koos de spits voor geen een van beide. “Juventus heeft geen flauw benul van waarden als eerlijkheid, fair play en sportethiek”, klonk het in Firenze.

De rivaliteit, al doen ze daar bij de Oude Dame vaak wat lacherig over, bereikte opnieuw een kookpunt toen Juventus afgelopen zomer toptalent Federico Bernardeschi weghaalde bij Fiorentina. Een beetje in de stijl van Baggio dus en misschien zelfs nog erger want de 23-jarige aanvaller is een jeugdproduct van de Viola. Meteen werden er spandoeken opgehangen die Bernardeschi verguisden als verrader.

De Italiaan mag zich aan een warm welkom verwachten in Firenze met zijn nieuwe club. En best zo snel mogelijk wegkomen als Juventus pas voor de 22e keer op 79 pogingen komen winnen in het Stadio Artemio Franchi...