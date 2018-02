Acute nood aan medewerkers bij transportbedrijven

Transport- en logistieke ondernemingen in de haven van Zeebrugge kampen met een hoog aantal vacatures en een historisch laag aantal werkzoekenden. Daarom brengt VDAB West-Vlaanderen vanuit een ‘havencel’ gescreende kandidaten in contact met bedrijven. Na een korte opleiding op de vloer kunnen ze vrijwel meteen aan de slag.

Marco Pomp (34) voltooide in Nederland de middelbare beroepsopleiding elektrotechniek. Hij koos voor een totaal andere beroepsinvulling en was veertien jaar lang aan de slag als poffertjesbakker op kermissen. Na een korte periode van werkloosheid kreeg Marco de kans om een vierdaagse opleiding tot taxichauffeur te volgen met een VDAB-contract.

“Nadien startte ik als taxichauffeur bij Traca, een afdeling van Group Caus uit Moerkerke/Damme”, vertelt Marco. “Concreet vervoer ik havenarbeiders van de firma’s ICO en C.R.O. die auto’s van schepen halen in de haven van Zeebrugge. Ik zet medewerkers vanaf punt A af op een schip, pik ze op punt B weer op en breng ze opnieuw naar het schip.”

Goede nachtrust is een must

Inmiddels heeft Marco vier maanden ervaring als taxichauffeur, en naar eigen zeggen vond hij ‘de job van zijn leven’. Voorlopig werkt hij nog op interimbasis, maar na zes maanden behoort een vast contract tot de mogelijkheden. “Ik heb geen zwaar werk, maar een goede nachtrust is voor mij wel van levensbelang. Afhankelijk van de opdrachten start ik doorgaans om zes uur ’s morgens, en dan komt het erop aan alert te reageren. Vrachtwagens zorgen voor een drukte van jewelste. En er rijden buitenlandse chauffeurs rond die niet vertrouwd zijn met de lokale verkeersregels, wat soms leidt tot gevaarlijke situaties. Je moet in ieder geval goed bij de les blijven.”

Naast een fris hoofd en een dosis gezond verstand wijst Marco op het belang van een grondige kennis van de plattegrond van de kaaien. “Zonder inzicht rijd je de eerste keren gegarandeerd verloren. Wie echt vooruit wil, heeft de motivatie nodig om hieraan te werken. Als je start moet je vooral veel vragen stellen, zo leer je automatisch bij. Ik ben heel tevreden met de kans die ik gekregen heb.”

Drie taken in één job

Veronique Van Crombruggen (49) volgde de textielopleiding aan het Atheneum Voskenslaan in Gent. Tot aan het faillissement werkte ze tien jaar in een textielbedrijf. In maart 2017 nam ze deel aan een vierdaagse opleiding tot buschauffeur via een VDAB-contract, wat uitmondde in een interimcontract bij Wallenius Wilhelmsen Logistics in Zeebrugge.

De werkdagen van Veronique zijn onvoorspelbaar. Afhankelijk van de drukte in het bedrijf kan ze ingezet worden voor een aantal taken. “Mijn job bestaat eigenlijk uit drie activiteiten”, legt Veronique uit. “In de eerste plaats breng ik dokwerkers met een busje naar hun werk op een schip in de haven van Zeebrugge. Daarnaast controleer ik nieuwe Tesla-auto’s die worden aangevoerd op eventuele schade aan de binnen- of buitenkant. En om het beeld compleet te maken: sporadisch verplaats ik ook nog auto’s naar verschillende locaties op de kaai.”

Doordat de zorg voor haar kinderen achter de rug ligt, kan Veronique zich volledig focussen op haar job bij Wallenius. “Het werk is mij op het lijf geschreven: ik ben het liefst buiten, rijd graag met auto’s en geniet van de vrijheid in mijn werkuren. Toffe collega’s zorgen daarnaast voor een goede werksfeer”, besluit ze.

