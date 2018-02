Mobility Data Management: programmeer eens een verkeersstroom

Weinig kans dat je al gehoord hebt van Be-Mobile. Of toch, maar dan via de verkeersbulletins van de VRT-verkeersredactie of het commentaar van verkeersanker Hajo Beeckman over de files op de E40. Maar wist je dat dit bedrijf uit Melle aan de top staat in smart mobility? Hier programmeer je filedijken en vloeiende verkeersstromen.

Verkeersmonitoring als een datadienst wint terrein, en dus zijn er ICT’ers nodig die data omzetten in prognoses en managementtools. “Be-Mobile ontstond in 2006 uit een samenwerking tussen Proximus, Touring en de Vlaamse overheid. We wilden via gsm-signalen het verkeer in beeld brengen”, zegt CEO Jan Cools.

“Maar al snel zijn we met track & trace bedrijven in zee gegaan om gegevens van realtime posities van voertuigen aan te kopen. Wij mappen en aggregeren die tot een verkeersbeeld. Dat opende mogelijkheden: verkeersinfo is er niet alleen voor automobilisten, ook de wegbeheerders zijn gebaat bij verkeersmonitoring als een datadienst. Connectiviteit is de basis, bijvoorbeeld via smartphones. De meeste voertuigen hebben connectiemogelijkheden via mobiele data en gps: het zijn bewegende meetpunten. Breng je die massaal in kaart, dan zie je waar de verkeersknopen zullen zitten. Overheden kopen die data aan voor verkeersmonitoring, maar Be-Mobile heeft ook autoconstructeurs als klant, die geavanceerde navigatiesystemen willen. Een derde markt zijn vlootbeheerders en grote logistieke spelers zoals havens, die hun processen en flows willen optimaliseren.”

Van kijken naar sturen

Via verkeersinformatie wordt verkeersmanagement belangrijk. “Het verkeer sturen, parkeerbegeleiding: daar ontwikkelen we multimodale routeplanners voor”, zegt Jan Cools. “Voor steden en gemeenten, maar ook om jou als particuliere gebruiker vlot overal doorheen te loodsen. Zoals de verkeersmanagementtoepassing www.slimnaarantwerpen.be: een app vol geïntegreerde verkeersmiddelen met ook park & ride mogelijkheden en overstapplaatsen naar openbaar vervoer.”

“Vanuit betalen voor mobiliteit (je parkeermeter met je telefoon betalen, via sms of een applicatie) gaan we nu ook naar elektronische tolheffing. In theorie is elke weg in België een tolweg: elke vrachtwagen wordt nu al gemonitord. We leveren alle geocomponenten aan bedrijven om vloten te volgen, trip reports te maken, geozones te definiëren … om logistieke processen heel precies te definiëren. De stad en de haven van Antwerpen werken volop aan de slimme stad van de toekomst. Wij zorgen daar onder meer voor dynamische signalisatieborden en verkeersdata voor trucks die de haven binnenrijden. Dat zou je ook kunnen met autoverkeer van en naar de stad.”

Wiskunde en algoritmes

Werken in een big data bedrijf dat bezig is met algoritmes, artificiële intelligentie en deep learning: verder dan Be-Mobile hoef je niet te kijken. “We volgen nu al in realtime 20 miljoen voertuigen op. Google Maps is een klant van ons. Zelfs op wereldschaal zijn we toonaangevend in dit domein”, zegt HR Direcor Elke Rottier.

“Dat trekt ICT’ers en wiskundigen aan met een grote belangstelling voor technologie. Tech savvy zijn ook onze salesmensen, service desk- en HR-medewerkers: dat delen we allemaal. Als ICT’er is analytisch denken en ultraleergierig zijn wel een must. In de hele groep tellen we nu een 120-tal medewerkers. In onze hoofdvestiging in Melle zijn 60 mensen aan de slag. Het laatste jaar zijn er 40 nieuwe mensen begonnen: bachelors en masters in ICT, doctorandi in de wiskunde, ... Dankzij nauwe banden met hogescholen en universiteiten waarmee we kennis delen, vinden kandidaten vlot de weg hierheen. We verwelkomen tot 8 stagiairs per jaar, dit jaar hopelijk ook een rechtenstudent. De technologie die we ontwikkelen en de belangrijke maatschappelijke opdracht die we mee invullen, is dé motivatie voor hen.”

