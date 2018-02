Opmerkelijke beelden: sneeuwpret op het strand van Barcelona door extreme weersomstandigheden

Inwoners en toeristen van de Spaanse stad Barcelona kregen donderdag een dik sneeuwtapijt te zien toen ze wakker werden. Door extreme weeromstandigheden en zeldzame temperaturen onder het vriespunt, werd het landschap voor een paar uur bedekt met winterse neerslag.

Hij komt zelden voor, hoogstens één keer per jaar, maar donderdag konden Barcelonezen en bezoekers van de bekende Catalaanse stad even ravotten in de sneeuw. Volgens lokale media bleef het sneeuwtapijt slechts enkele uren liggen, maar dat was voldoende voor enkele onbezorgde momenten sneeuwpret.

De plotse hevige sneeuwval werd veroorzaakt door extreme weersomstandigheden in de regio. In Das, een gemeente in de Catalaanse provincie Gerona die op zo’n 150 kilometer van Barcelona ligt, zakte de temperatuur zelfs tot -21 graden Celsius.

De paar centimeters sneeuw stelden echter weinig voor in vergelijking met de sneeuwval van 1962. Toen werd de stad bedekt onder een sneeuwlaag van minstens een meter.