Limburger veroordeeld tot 3 jaar cel voor misbruik van stiefdochter

Hasselt / Lommel - De Hasseltse correctionele rechtbank heeft vrijdag een 53-jarige man uit Lommel wegens seksueel misbruik van zijn stiefdochter veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De man is voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet. Het misbruik vond plaats in oktober 2015, toen het slachtoffer dertien jaar was. De man bezocht ook websites met kinderporno.

De man zou het kind bepoteld hebben terwijl hij dronken was. Hij zou aan haar borsten en geslachtsdeel hebben gezeten. De moeder deed bij de politie in Lommel aangifte van de feiten.

De man verklaarde dat hij aan het slaapwandelen was, maar die versie vond de rechtbank ongeloofwaardig. Hij wist naar eigen zeggen niet hoe hij iedere keer in het bed van het slachtoffer was terechtgekomen. Hij werd dan wakker naast een krijsend meisje. Als zij hem probeerde wegduwen, duwde hij haar met het hoofd tegen de muur. Hij ging vijf opeenvolgende nachten over de schreef, maar van slechts een feit kon hij zich iets herinneren. Hij meende ook dat het zijn vriendin was, die hij vastpakte.

Volgens de rechtbank zocht de man allerlei excuses om de verantwoordelijkheid voor zijn daden van zich af te schuiven. Aan het slachtoffer is hij 1.750 euro schadevergoeding verschuldigd.