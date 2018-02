Carcooning is nieuwe trend om truckers in dienst te houden

Het thuis gezellig maken en knus wegduiken in het comfort van de eigen omgeving: dat is cocooning. Een variant hiervan, carcooning genoemd, is de enorme uitbreiding van het comfort in de cabine van vrachtwagens. Omdat chauffeurs erg zeldzaam zijn en dus overal op de arbeidsmarkt aan hun mouw worden getrokken, dienen ze gemotiveerd, ja zelfs gepamperd te worden, met allerlei snufjes en luxe. Hun werkplek op de weg is hun tweede thuis en dat speelt mee in de keuze van hun werkgever.

Truck Center Frederix in Paal-Beringen vindt zijn oorsprong in 1892, toen de overgrootvader van huidig afgevaardigd bestuurder Leon Frederix met een hond en een kar zorgde voor het transport van boter en melk. De diverse generaties in het familiebedrijf zijn dus heel goed geplaatst om de evolutie in het comfort voor transporteurs te duiden.

"Momenteel mag je een vrachtwagen echt beschouwen als een huis op wielen", weet Leon Frederix. "De luxe is echt nodig, want er wordt veel verwacht van de moderne vrachtwagenchauffeur. Je merkt bijvoorbeeld dat vele transportfirma's buitenlandse bestuurders in dienst hebben. Die mensen zijn erg lang van huis en leven letterlijk in hun voertuig. Dan spreekt het voor zich dat ze een hoog comfortniveau nodig hebben om hun werk graag én in goede omstandigheden te kunnen doen."

Koffie morsen

Een eerste factor waar veel aandacht aan besteed wordt, is de optimalisatie van het rijcomfort. "Je kan gerust stellen dat een vrachtwagen even soepel rijdt als een personenauto", aldus Frederix, die het merk MAN verdeelt. "Er is bijvoorbeeld een automatische transmissie aanwezig, een 'adaptieve' cruisecontrol, maar vooral de luchtvering in de stoelen, in de ophanging van de cabine en op de voor- en achteras zorgt voor extra comfort. Daardoor voelt de chauffeur geen schokken. Als je een kopje koffie op het dashboard plaatst, mag je zeker zijn dat na een kilometer rijden er nog geen druppel is gemorst..."

Veel technische snufjes (die overigens gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid) hebben te maken met veiligheid. "Ik denk aan het EBA-noodremsysteem, waarbij een camera en sensor de verkeerssituatie observeert en signaleert. Via het Lane Guard System (LGS) wordt de vrachtwagen netjes in zijn rijvak gehouden, wat bijvoorbeeld erg nuttig is mocht de chauffeur in slaap vallen. Of de centrale vergrendeling van binnenuit, zodat je bij de oversteek naar Engeland of 's nachts op een parking geen schrik moet hebben. Je merkt dat de werknemers zo'n evoluties, zelfs in de standaarduitrusting, enorm waarderen."

Microgolf

Wat tref je nog zoal aan in een moderne werkomgeving van een trucker? "Heel belangrijk is de omvormer van 24 naar 220 Volt, met voldoende stopcontacten", zegt Leon Frederix. "Vrachtwagenbestuurders hebben een heel arsenaal van externe toestellen die ze moeten opladen en gebruiken, zoals een tablet of scheerapparaat. Het gebeurt regelmatig dat zo de batterij van het voertuig leeg geraakt en er niet meer kan gestart worden... Het is dan ook mogelijk om extra batterijcapaciteit te voorzien."

Nog opvallend: huishoudelijke toestellen, zoals televisie, koelkast, koffiezet en microgolfoven. "Een tv met satelliet hebben de chauffeurs meestal zelf bij, maar al deze apparaten kunnen ingebouwd worden", legt Leon Frederix uit. "Zo krijg je al een halve mobilhome op een paar vierkante meter."

Airco

Nog een belangrijke 'feature' in een hedendaagse cabine, is de klimaatregeling. "Je hebt de automatische airco, maar daarnaast ook de nachtverwarming, zodat het lekker warm blijft als de chauffeur 's nachts een dutje doet. Optioneel is tevens de stand-airco, waarmee tijdens de rustperiodes overdag, de temperatuur kan aangepast worden. Een aantal transportbedrijven kiezen hier standaard voor op alle nieuwe voertuigen, zodat hun chauffeurs altijd en overal in de beste klimatologische omstandigheden kunnen werken en rusten."

Qua afwerking van de cockpit zijn er uiteraard veel gradaties. "Zoals in een personenwagen zijn er pakketten met lederen bekleding, wat meer luxe biedt. Ik denk ook aan de XXL-cabine, die is uitgerust met twee bedden, zodat beide chauffeurs of een bestuurder met passagier, elk in hun eigen bed kunnen rusten."

