In de Copa Libertadores wedstrijd tussen Vasco da Gama en Universidad de Concepción deelde Universidad-speler Ronald de la Fuente een wel heel pijnlijke trap uit in de edele delen van zijn tegenstander. Maar het is niet zeker of er wel opzet mee gemoeid was, de studs van de la Fuente kwamen namelijk terecht in het kruis van zijn tegenstander net nadat hij de bal had weggetrapt. De scheidsrechter was echter onverbiddelijk en gaf hem meteen rood.