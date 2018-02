Groot alarm, geen chaos: hoe komt dat? Weermannen en -vrouwen zijn duidelijk

Geen sneeuw en geen file. De ochtendspits verliep vrijdag veel vlotter dan verwacht/gevreesd. Dat kwam mogelijk door de waarschuwing van minister Kris Peeters die donderdagavond onder de hashtag ‘Thuiswerkalarm’ opriep om van thuis uit te werken. Maar toch is lang niet iedereen even tevreden met die oproep. De werkgevers niet bijvoorbeeld. En de weermannen en -vrouwen al zeker niet. “Waarom kunnen we in dit land niet gewoon zeggen dat het licht gaat sneeuwen?”

“Morgen veel sneeuw voorspeld. Wie kan blijft best thuis #thuiswerkalarm.” Omwille van het voorspelde winterweer riep minister van Werk Kris Peeters (CD&V) donderdagavond op om van thuis te werken.

Niet lang daarvoor had ook het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) al een soortgelijke boodschap op Twitter geplaatst. “Sneeuw. Moeizame ochtendspits verwacht. Wij raden aan om morgen thuis te blijven, voor het openbaar vervoer te kiezen of je verplaatsingen uit te stellen. De strooidiensten staan klaar om uit te rijden wanneer nodig.”

Wij raden aan om morgen thuis te blijven, voor het openbaar vervoer te kiezen of je verplaatsingen uit te stellen. De strooidiensten staan klaar om uit te rijden wanneer nodig.

Een oproep waar duidelijk heel wat mensen gevolg aan hebben gegeven. Wie vrijdagochtend de baan op ging, had bijna overal vlot verkeer. De ochtendspits verliep veel vlotter dan gevreesd. Buiten in West-Vlaanderen was er op dat moment dan ook nog geen vlokje sneeuw gevallen.

Hoera, geen file?

Geen file, geen noemenswaardige sneeuwellende op de weg. Je zou een massale hoera-reactie verwachten, maar dat is zeker niet bij iedereen het geval. Zo zijn de werkgeversorganisaties in ons land allerminst te spreken over de communicatie van donderdag. “Donderdagavond zegt men dat er grote problemen zullen zijn voor de ochtendspits en dat alles in de soep gaat draaien. Maar vrijdagochtend is er niets gebeurd. We moeten daarmee opletten”, aldus VBO-topman Pieter Timmermans in het Radio -programma ‘Hautekiet’. LEES HIER MEER.

“Stop aub met alle onterechte verwijten”

Het felst wordt echter gereageerd door de weermannen en -vrouwen van ons land. “Ik geef het graag toe als ik fout zit, maar ik ben er echt slecht van”, schrijft VTM-weervrouw Jill Peeters op Twitter. “Stop aub met alle onterechte verwijten. Er is een verschil tussen mijn weerbericht en het alarm van mijn naamgenoot (waarmee ze op Kris Peeters doelt, nvdr.).”

Ook bij collega Frank Duboccage moest duidelijk iets van het hart. “Waarom kunnen we hier in ons land niet gewoon zeggen dat het vandaag vanaf de kust licht gaat sneeuwen?”, tweette hij. “Neen, ik hoor hevige sneeuwbuien. En dat met amper 2 tot 5 centimeter sneeuw die wordt verwacht?”

Is er te vroeg gepanikeerd?

Zowel bij het kabinet van minister Peeters als bij het AWV vinden ze van niet. “Zelfs met wat we vandaag weten, zouden we dezelfde beslissing hebben genomen”, zegt AWV-woordvoerster Veva Daniëls. “Veel mensen hebben ons advies opgevolgd en de ochtendspits is vroeg verlopen. De sneeuwzone is inderdaad iets later dan verwacht over ons land getrokken, maar op sommige plaatsen was het wel behoorlijk glad. En had je dan liever gehad dat heel het land in de file stond?”

Hetzelfde verhaal weerklinkt bij Miet Deckers, woordvoerster van minister Peeters. “Sinds maart bestaat er een wet op occasioneel thuiswerk. Die houdt in dat werknemers - na overleg met de werkgever - onder bepaalde omstandigheden van thuis kunnen werken. Slechte weersomstandigheden is een van die mogelijke voorwaarden.”

"Slechte weersomstandigheden": wat zijn dat?

Dat wordt niet meteen duidelijk gemaakt in de wetgeving. "Bij ons overleg in december zei KMI-weerman dat het vanaf code oranje gevaarlijk was op de baan", aldus Deckers. "Donderdagavond werd er code oranje voorspeld, daarom onze oproep."

Die code gold echter alleen voor West-Vlaanderen, in de rest van Vlaanderen was het 'maar' code geel. "In de toekomst moeten we onze oproepen misschien wel specificeren per regio, ja", zegt Deckers. "Dat zullen we eens bespreken met het KMI."

Toch blijven ze ook bij het kabinet-Peeters achter hun communicatie staan. “Bij een vorige winterprik midden december stonden sommige mensen zes, zeven uur in de file. Anderen zijn zelfs nooit op hun werk gearriveerd. Toen zijn wij met het KMI een overleg begonnen om te zien wat we konden doen om zulke situaties in de toekomst te vermijden en zo veel kosten te besparen. Dat is nu gelukt.”

"Nooit ochtendspits vermeld"

Tot slot ook een reactie van het KMI. "Onze voorspelling voor vrijdag was een sneeuwzone die in de loop van de dag van west naar oost over ons land zou trekken. Met code oranje voor West-Vlaanderen en code geel voor de rest van Vlaanderen", aldus weerman David Dehenauw. "Code geel betekent minder dan 2 centimeter sneeuw in zes uur tijd in een bepaalde provincie. Code oranje is tussen de 3 en de 9 centimeter sneeuw."

"We hebben ook bewust geen enkele timing in onze communicatie gezet. Volgens het ene weermodel zou de sneeuw al 's ochtends vroeg vallen, volgens het andere maar twee à drie uur later. De sneeuw heeft uiteindelijk het traagste model gevolgd, waardoor de ochtendspits nog bijna overal probleemloos kon verlopen."

Thuiswerkalarm

Dehenauw benadrukt dat het "nooit de bedoeling geweest is van het KMI om te beslissen wie thuis mag werken en wie niet". "Toen we in december met ons voorstel van het thuiswerkalarm kwamen, was dat bedoeld als richtlijn, als advies voor werkgevers. Aan de hand van onze voorspelling konden zij beslissen of ze een deel van hun werknemers al dan niet van thuis zouden laten werken. In volledige vrijheid, uiteraard."

"Het alarm is ook nog in volle behandeling. Wij hebben dat voorgesteld, maar het is nog geen officiële procedure. Toen minister Peeters ons donderdagavond vertelde dat hij het door de voorspelling toch al wilde lanceren, hebben wij gezegd dat hij dat kon doen voor een deel van het land, voor West-Vlaanderen. Maar ik denk dat die boodschap ergens verloren gegaan is."

Het was pas vrijdagochtend, toen duidelijker werd welk weermodel het juiste was, dat het KMI voor het eerst met een timing kwam:

Vandaag 1-3 cm sneeuw, in het oosten 1-2 cm, eerste sneeuw vanochtend in het W, na de middag in het centrum en vanavond in het O. Zone trekt langzaam voorbij, kan 3-5 uur duren en vooral (wegens vakantie vervroegde) avondspits bemoeilijken. KMI handhaaft code geel-oranje 1/2 — David Dehenauw (@DDehenauw) 9 februari 2018