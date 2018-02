Grote werkzaamheden in centrum Antwerpen lopen bijna jaar vertraging op

Antwerpen - Het premetrostation Opera, dat voorzien was voor september 2018, gaat nu wellicht in augustus 2019 open. De aannemer van Noorderlijn heeft laten verstaan dat de ondergrondse delen van de werken op het Operaplein vertraging hebben opgelopen.

Volgens onze informatie gaat het om een vertraging van elf maanden bij de ondergrondse werken op het Operaplein. De ondergrondse delen omvatten het premetrostation Opera, de autoparking, de autotunnel en de fietsenstalling onder de Teniersplaats.

Het premetrostation Opera, dat in september 2018 opnieuw moest opengaan, kan wellicht pas in augustus 2019 opnieuw in gebruik genomen worden. De werken op de Italiëlei, waar een centrale trambaan wordt aangelegd, zouden wel op schema zitten.

Twee jaar bezig

De werken van de Noorderlijn, dat een vlotte tramverbinding tussen het centrum en het noorden van de stad moet brengen, zijn ondertussen bijna twee jaar bezig. In maart 2016 ging het project van start met vooral werken op het Eilandje en de Noorderlaan. In juni 2017 werd de stad ‘door elkaar geschud’ met de knip van de Leien. Sindsdien is er geen doorgaand verkeer mogelijk op de Leien en is ook de heraanleg van het Operaplein bezig. Daar wordt zowel boven- als ondergronds gewerkt.

Het einde van de ‘knip’ is voorzien voor december 2018 als de autotunnels onder het Operaplein open gaan. Deze timing zal nu wellicht ook worden verlaat.

Aannemer Tramcontractors NV maakt momenteel een nieuwe planning op waarin de vertraging op gedetailleerde wijze in kaart wordt gebracht. Zodra De Lijn, het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Antwerpen meer nieuws ontvangen over de timing, wordt dit zo snel als mogelijk bekendgemaakt.