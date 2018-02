Vlaamse agent gaat door het lint voor de ogen van meisje (6): “Ik zou jullie recht door jullie f*cking hoofd willen schieten”

Op Britse sites is een video opgedoken van een Vlaamse politieagent die in een hevige discussie is verwikkeld met enkele Ierse toeristen. Tijdens het dispuut, dat vermoedelijk ontstond nadat de reizigers de toegang tot een camping waren geweigerd, spreekt de agent dreigende taal.

Waar en wanneer de beelden zijn gemaakt, is niet duidelijk, maar de agent gaat in elk geval zijn boekje stevig te buiten. Hij bedreigt de reizigers meermaals in het bijzijn van een zesjarig meisje.

“Ik doe wat ik maar wil”, aldus de agent in het filmpje. “Ik haat jullie, weten jullie dat? Als het van mij afhing: knal, in jouw hoofd en knal, in jouw hoofd. Dat zou ik willen doen.”

“Ik wil één ding zeggen”, legt één van de reizigers vervolgens uit. “Ik heb deze vrouw 270 euro betaald.”

“Je hebt ze niet betaald”, komt de agent geïrriteerd tussen. “Ik heb het net nagevraagd. Ga weg!”

Het filmpje van het welles-nietesspelletje duurt 93 seconden en werd deze week ook op Facebook gepost, waar het niet veel later weer verdween.