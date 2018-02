Salah Abdeslam is nu plots wel geliefd bij ISIS na uitspraken tijdens zijn proces

In zijn wekelijkse nieuwsbrief heeft terreurgroep Islamitische Staat (ISIS) niets dan lof voor terreurverdachte Salah Abdeslam. Die stond maandag terecht in Brussel en weigerde alle medewerking aan de rechtbank. Dat ISIS hem nu wel een “broeder” noemt is opmerkelijk, want Abdeslam was na de aanslagen in Parijs wat uit de gratie gevallen.

Salah Abdeslam kwam maandag naar de rechtbank in Brussel voor de eerste dag van het proces rond de schietpartij in de Driesstraat in Vorst. Hij weigerde er elke medewerking met de voorzitter van de rechtbank. Opstaan wilde hij niet en antwoorden op de vragen al helemaal niet. “Mijn stilzwijgen maakt van mij geen crimineel. Beoordeel mij. Ik heb geen schrik van u. Ik geloof in Allah en dat is alles. Ik voeg niets meer toe”, zegt hij. Op de tweede procesdag daagde de terreurverdachte, die in Frankrijk opgesloten zit, niet eens op.

In zijn wekelijkse nieuwsbrief lijst ISIS enkele quotes van Abdeslam in de rechtbank op en feliciteert hem met de manier waarop hij de rechtbank tartte. De terreurgroep noemt de man uit Molenbeek zelfs een “broeder” van ISIS, meldt jihadexpert Pieter Van Ostaeyen op Twitter.

In its last weekly newsletter an-Nab’a, published yesterday, The Islamic State praises Salah Abdeslam for his defiance of the Belgian court. pic.twitter.com/xpdnWul5M8 — Pieter Van Ostaeyen (@p_vanostaeyen) 9 februari 2018

Dat hij nu een broeder genoemd wordt, is een opmerkelijke wending. Want Abdeslam was nooit populair bij ISIS. “Het is bij mijn weten de eerste keer dat ze hem ophemelen”, zegt Van Ostaeyen.

Net na de aanslagen in Parijs op 13 november 2015 werd Abdeslam zelf gewoon niet vermeld in het tijdschrift waarin ISIS de terroristen die de aanslagen pleegden ophemelde. De reden daarvoor is vermoedelijk dat hij een bommengordel gehad zou hebben en die tot ontploffen moest brengen, maar dat niet deed.