Groen dient bezwaar in tegen verleggen van beek: “Natuur kan nu eenmaal niet opkomen voor zichzelf”

Lennik - Groen Pajottenland wil een regularisatie van een verlegging van een beek in het Lennikse Trontingen aanvechten. Dat doet de partij niet in eigen naam, maar in naam van de natuur.

In het Lennikse gebied Trontingen werd de voorbije jaren een moerassig perceel naast een natuurgebied opgehoogd. Door de grondstortingen werd ook een beek volgestort en werd die beek zonder vergunning verlegd. Een prachtige eik op het gebied staat hierdoor in het water te verdrinken en is ten dode opgeschreven.

Nu werd een aanvraag ingediend om die verlegde beek te regulariseren, maar dat wil Groen Pajottenland tegenhouden. De partij diende een bezwaarschrift in tegen die regularisatie. Niet in eigen naam, maar ‘in naam van de natuur zelf’. “Jammer genoeg kan de natuur niet voor zichzelf opkomen. Daarom doen wij het voor de natuur”, zegt Hendrik Schoukens van Groen Pajottenland. “In sommige landen werd al een wet uitgevaardigd om namens de natuur te kunnen optreden. Zo werd in Nieuw-Zeeland onlangs nog namens een rivier opgetreden. In België is zoiets nog niet gezien, maar het is perfect legaal. Wij willen dus optredens als de Lennikse natuur en vragen om de verlegging van de beek niet te regulariseren.”

Steengruis

Met het bezwaarschrift hoopt Groen Pajottenland dat het stukje Lennikse natuur hersteld wordt. “In 2015 werden de grondstortingen vergund en die vergunning werd nooit aangevochten. Er was wel een negatief advies vanuit de milieuorganisatie, maar dat legde de overheid naast zich neer”, zegt Schoukens. “In de vergunning stond echter wel dat de bestaande gracht moest gevrijwaard worden. Die is dus illegaal volgestort en dan werd er maar een nieuwe gracht gelegd. Indien dit geregulariseerd wordt, worden de overtreders eigenlijk beloond en dat kan niet. Bovendien hebben we een sterk vermoeden dat er meer gestort wordt dan natuurlijke aarde. Tijdens wandelingen hebben we al heel wat steengruis teruggevonden. Dat zijn dus illegale stortingen.”

“Wij pleiten voor het herstel van het brongebied en de vegetatie”, zegt Schoukens. “Dat is wat de natuur nodig heeft. Maar aangezien de natuur niet kan praten, doen wij het. In Lennik heeft die natuur geen rechtspersoon op zich, maar stedenbouw zegt dat iedereen bezwaar kan indienen. Dus ook de eik die aan het verdrinken is.”

Groen Pajottenland hoopt dat met het bezwaarschrift rekening wordt gehouden. “In dat geval zou de gemeente de milieumisdrijven moeten onderzoeken en proberen om de natuur te laten herstellen”, zegt Hendrik Schoukens.