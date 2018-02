Moeder zag Isabeau (19) vlak voor dodelijk ongeval: "Ik zei nog 'voorzichtig'. 20 minuutjes later stond politie hier"

Oostkamp / Wingene - De jonge vrouw uit Wingene die donderdagavond om het leven kwam bij een verkeersongeval in Oostkamp, kwam net van bij haar moeder. “We hadden elkaar nog een dikke knuffel en een kus gegeven. Ik zei nog ‘voorzichtig’. En vijf minuten later was er dat ongeval”, zegt mama Veerle.

Isabeau Vercamer was amper 19 jaar en woonde in Wingene, boven frituur PimPamPoentje die haar moeder Veerle Everaert (45) acht jaar lang met haar nieuwe man uitbaatte. Drie maanden geleden lieten ze die over, maar Isabeau bleef er wel wonen. “We verkochten de zaak om meer tijd vrij te maken voor onze kinderen. Maar die kans krijgen we dus niet meer”, zegt mama Veerle in tranen. “Want dan gebeurt er zoiets. Ik kan nog altijd moeilijk geloven dat het echt is.”

Isabeau was donderdagavond haar halfzusjes van 3 en 5 jaar oud van school gaan halen. Haar mama was ziek en Isabeau wilde haar ontlasten. “Ze zette hen hier af en bleef nog wat plakken”, zegt mama Veerle. “Toen ze vertrok, gaven we elkaar zoals altijd een dikke knuffel en een goeie zoen. Ik zei nog ‘tot morgen en voorzichtig, hé’. Maar twintig minuutjes later stond de politie voor de deur.”

“Heel voorzichtige chauffeur”

De jonge vrouw was in de Scharestraat in Oostkamp de controle over haar stuur verloren. Ze belandde naast de weg en knalde tegen een elektriciteitspaal. Ze overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Volgens een getuige week ze plots uit naar links. Er werden ook geen remsporen gevonden. “Misschien moest ze uitwijken voor een dier dat overstak of zo”, zegt mama Veerle. “Ik weet alleen dat ze uit zichzelf een heel voorzichtige chauffeur was. Ze had haar rijbewijs nog maar een jaar en besefte dat ze eerst ervaring moest opdoen. Bovendien kende ze die baan als haar broekzak. Ze reed er elke dag wel twee keer.”

Voor de familie komt het verlies van Isabeau als een enorme klap. Het jonge meisje had nog een broer, een stiefzus en twee halfzusjes. “We zijn allemaal kapot van verdriet”, zegt Veerle. “Ikzelf kon me geen betere dochter voorstellen. Ze deed alles zoals het hoorde, was altijd goedgezind en stond altijd klaar om iedereen te helpen. Ook in de frituur hielp ze de laatste jaren vaak mee. Iedereen had haar graag.”

Contract tekenen

Isabeau zou eind deze maand normaal in een andere frituur aan de slag gaan. Vrijdag zou ze een contract voor een proefdag tekenen. “Ze was zo blij dat ze dat kon tekenen. Het zorgde voor wat zekerheid, want het is natuurlijk niet evident om op die leeftijd alleen te gaan wonen. Maar ze kwam nog elke dag en ze belde zeker drie keer per dag. Wat ga ik dat missen, haar stem aan de andere kant van de lijn. Ik kan niet geloven dat ik haar stem nooit meer zal horen.”

Er wordt woensdag om 11 uur afscheid genomen van de jonge vrouw in het uitvaartcentrum Couffez in Ruddervoorde. “Dan zullen we haar écht moeten afgeven”, zegt Veerle. “Het is onwerkelijk. Maar we krijgen heel veel steun. En de mensen van de hulpdiensten en de politie hebben ons perfect opgevangen. We zijn iedereen dan ook enorm dankbaar voor de steun op een moment dat je eigenlijk nooit wil meemaken.”