Koningin Mathilde: “Als ik zo’n meisjes zie, wil ik ze helpen. Het moet stoppen”

Koningin Mathilde kijkt met een gevoel van nederigheid en hoop terug naar haar bezoek aan Ghana. Dat zei ze vrijdag aan het einde van haar driedaags werkbezoek aan het West-Afrikaanse land. De koningin bezocht samen met minister van Ontwikkelingssamenwerkng Alexander De Croo (Open VLD) verschillende projecten die elk op hun manier bijdragen aan een duurzame economie en het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).

De koningin werd uitgenodigd door de president van Ghana om “good practices” uit te wisselen rond de zeventien SDG’s, die in 2015 door de 193 landen van de VN werden opgesteld om onder meer extreme armoede en ongelijkheid de wereld uit te helpen en te werken aan de bescherming van onze planeet.

“Tijdens dit bezoek heb ik gezien dat er nog veel werk aan de winkel is. Daarom voel ik me in de eerste plaats nederig”, zei Mathilde. Ze verwijst onder meer naar een ontmoeting met een tienermeisje - van de leeftijd van haar dochter Elisabeth - dat op jonge leeftijd is gehuwd en zwanger is geworden. “Als ik zo’n meisjes zie, dan heb ik het gevoel dat ik ze wil helpen, dat het moet stoppen. Maar als ik met mensen praat, dan besef ik ook dat ik verder wil doen. Ik hoor ook positieve verhalen, verhalen van hoop, die mij ook hoopvol maken.”

Tijdens haar bezoek had de koningin in het bijzonder aandacht voor onderwijs, (mentale) gezondheidszorg en empowerment van meisjes en vrouwen. Ze verwijst naar kindhuwelijken die beletten dat jonge meisjes naar school kunnen en een degelijke job vinden, terwijl onderwijs net een manier is om uit de vicieuze cirkel van de armoede te geraken.

Investeren

“Het is essentieel om te investeren in infrastructuur, maar het is nog belangrijker om de kwaliteit te verbeteren”, aldus Mathilde, die benadrukt dat enkel zo gezorgd kan worden dat niemand achterblijft. Ook benadrukt de koningin dat iedereen er baat bij heeft om de empowerment van vrouwen te promoten.

De koningin benadrukt ook dat op alle niveaus samengewerkt moet worden om de VN-doelen tegen 2030 te halen, en als SDG Advocate wil ze die ambitieuze boodschap uitdragen.

De Ghanese minister van Planning George Gyan-Baffour, die aan het hoofd staat van het interministrieel comité rond de implementatie van de SDG’s, zei vrijdag van de koningin te hebben geleerd hoe hij met de verschillende niveaus kan interageren. “De koningin sprak tijdens haar bezoek zeer informeel met de mensen op het terrein en stelde de juiste vragen. Het is door vanuit de overheid op zo’n manier naar de kleine bedrijven te trekken, dat we de SDG’s effectief zullen kunnen implementeren.”