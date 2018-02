Hier strooien ze het lekkerst ruikende zout van het land (als je van vlees houdt)

Temse - Temse had deze winter ongetwijfeld het lekkerst geurende strooizout van het land, dankzij het gebruik van zout van Ganda Ham. Het laatste voorraadje ging vrijdag de weg op, maar het project wordt hierna niet voortgezet.

Het was de productieverantwoordelijke van Ganda Ham die op het lumineuze idee kwam om het bedrijf te koppelen aan strooizout voor de gemeente, waarbij beiden er voordeel uit zouden halen Net als elke gemeente moet Temse elk jaar tonnen strooizout kopen om de wegen in winterse omstandigheden berijdbaar te houden. Aan de andere kant is er Ganda, dat veel zout nodig heeft voor de bereiding van zijn hammen. Aan het einde van het productieproces, zodra de hammen klaar zijn, blijft er heel veel zout over en dat is niet opnieuw bruikbaar. Het weghalen van dat zout kost het bedrijf heel wat geld.

De ene betaalt dus om zout te kopen, de andere betaalt om van zijn zout af te raken. De ideale middenweg was dat Temse het zout van Ganda Ham mocht ophalen om het te gebruiken als strooizout. Iedereen blij want Temse spaarde geld uit en ook Ganda Ham moest minder uitgeven. En het vleesgeurtje vormde een kleine extra.

Onder de verwachtingen

Het experiment werd deze winter opgestart. Het zout van Ganda Ham werd in een molen gemengd met het gewone strooizout, om daarna in de strooiwagens gebruikt te worden. De resultaten bleven echter onder de verwachtingen.

“We hadden een grote lading strooizout van Ganda Ham liggen maar dat zout bleek te klonteren, waardoor we grotere blokken eerst met een machine moesten verpulveren. Daar kwam ook nog bij dat de mengmolen verstopt raakte”, zegt diensthoofd Luc Van Hul. “Het zout gaf dus niet het resultaat dat we hoopten te bereiken. Mogelijk komt dat omdat het zout al maanden in voorraad lag. Intussen zijn we door de voorraad zout van Ganda Ham heen. Het laatste zout hebben we nu gebruikt. Ik denk niet dat we dit experiment gaan voortzetten en nog meer zout van Ganda Ham gebruiken. Hierna schakelen we weer over op gewoon strooizout. Bovendien is het zout dit jaar opvallend goedkoop, dus het financiële voordeel speelt dan ook veel minder.”

Het was vrijdag overigens alle hens aan dek voor de strooidiensten. ’s Ochtends werd er al gestrooid en op de middag reden vier wagens uit om straten en fietspaden preventief te strooien. De inwoners van Tielrode en Elversele kregen als laatste een portie zout van Ganda Ham op de weg.