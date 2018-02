Bakker zwaargewond na ontploffing aan oven

Lummen -

In een bakkerij aan het Gemeenteplein in Lummen deed zich vrijdagochtend rond 2.15 uur een ontploffing voor aan de oven. Op dat ogenblik was de bakker aan het werk in zijn zaak. De man raakte zwaargewond. Hij verwittigde zijn gezin en andere bewoners in het pand om tijdig buiten te geraken. De bakker liep brandwonden op aan onder meer het gezicht en de armen.