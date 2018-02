Niet-alledaagse interventie voor brandweer: vos sukkelt in waterreservoir

Oostrozebeke - Een niet-alledaagse interventie voor de brandweermannen van Ingelmunster vrijdagmorgen. Toen ze in Oostrozebeke aankwamen om een dier in nood te redden, bleek het om een vos te gaan. Het dier was op het bedrijventerrein van Unilin Panels in een waterreservoir gevallen.

“Het zwom naar een grote kraan waar het met zijn poten op het droge kon blijven”, zegt brandweerman Jeroen De Clercq (25), die met zijn collega’s Lionel Vanderheeren en David Vandendriessche ter plaatse ging. Maar de vos kon voor het overige geen kant meer op. Werknemers van Unilin die naar de put kwamen kijken, hadden hem opgemerkt en de hulpdiensten verwittigd.

“Voor ieder van ons was het ook de eerste keer dat we met een vos te maken kregen”, zegt Jeroen. “Omdat we niet wisten hoe we het dier best vingen, hebben we eerst wat dierenartsen gebeld om het te verdoven, maar niemand kon ons helpen. De politie gaf ons een stang met een lus aan, iets wat zij gebruiken om honden te vangen.”

Een van de brandweermannen daalde in de put af en kon de lus rond de kop van de vos krijgen. Het dier was uitgeput en spartelde nauwelijks tegen. In een mum van tijd kon de brandweerman het naar boven heffen waar het in een kist werd gestopt. De brandweermannen lieten het dier nadien vrij op een veld. Het liep meteen zijn herwonnen vrijheid tegemoet. Volgens werknemers van Unilin zitten er wel vaker vossen op het bedrijventerrein. Ze verschuilen er zich soms in de stapels hout.