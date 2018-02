Vurige Verhofstadt schreeuwt en tiert tijdens debat over Europese kieslijsten, maar moet uiteindelijk het onderspit delven

Een gepassioneerde Guy Verhofstadt liet woensdag van zich horen tijdens een debat over Europese kieslijsten in het Europees Parlement. De oud-premier is net zoals wijlen Wilfried Martens aanhanger van het transnationalisme en is grote voorstander van Europese kieslijsten, waardoor politici zich in de hele EU kandidaat kunnen stellen. Volgens Verhofstadt moeten die kieslijsten er komen om voor een link te zorgen tussen de burgers en de EU, anders “zullen de eurosceptici en populisten altijd winnen”.

Leden van het Europese Parlement spelen met het idee om Europese kieslijsten te maken waardoor de burgers van de EU tijdens de verkiezingen op een biljet kunnen stemmen voor een nationale kandidaat, en op een ander voor een kandidaat uit een andere lidstaat. Volgens de oud-premier en leider van de liberale fractie in het Europees Parlement is dat de enige manier om een tegenwicht te bieden aan het rechts-populisme en eurosceptici, die “geloven dat de regering Trump een voorbeeld is”. Hij wilde de plaatsen in het Europees Parlement die zullen ‘vrijkomen’ na de Brexit dan ook gebruiken om zo’n Europese kieskring te creëren.

“Onze Europese wetgevende macht moet versterkt worden door een machtig parlement”, zei Verhofstadt in 2017 tijdens zijn State of the Union. “Om de Europese waarden en principes te verdedigen tegen regeringen zoals in Polen en Hongarije. Laten we van de Europese Unie een baken van openheid en hoop voor de 21ste eeuw maken. Een tegenwicht voor Alt-right-regeringen die in Trump een voorbeeld zien. Of Poetin en Erdogan die hun democratische tegenstanders in de cel steken.”

Grote meerderheid tegen

Woensdag verdedigde hij dat standpunt ook met heel veel passie voor zijn collega’s van het Europees Parlement, net voor de leden gingen stemmen over het voorstel om een Europese kieskring te maken. “Mijn land is een federaal land”, aldus de vurige oud-premier. “En velen willen een federale kieskring. Het zijn de separatisten die dat niet willen!” Volgens Verhofstadt zou Donald Trump nooit president zijn geworden van de Verenigde Staten mocht dat land een federale kieskring hebben en niet werken met een systeem van kiesmannen: “Hillary Clinton had drie miljoen stemmen meer.”

Het passionele pleidooi van Verhofstadt mocht echter niet baten. Even later was het tijd om te stemmen en het Europese Parlement verwierp het voorstel met een redelijk grote meerderheid. Van de aanwezige leden stemden 368 leden tegen, 274 waren voor en 34 onthielden zich. Vooral de Europese Volkspartij en de Europese Conservatieven en Hervormers waren tegen. Ook extreem links en veel socialisten konden zich niet vinden in de transnationale lijsten.

Toch geeft Verhofstadt niet op en hij beloofde op sociale om te blijven vechten voor een “democratisch Europa”. “We hebben dan misschien de veldslag verloren, maar niet de oorlog”, klonk het strijdlustig bij de ex-premier van België. Het dossier gaat nu naar de Europese Raad met staatshoofden en regeringsleiders waar onder anderen de Franse president Macron het dossier zal verdedigen, aldus een teleurgestelde maar vurige Verhofstadt.