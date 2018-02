Commotie over bouwplannen voor 750 woningen: “Hele dorp wordt vermoord"

Middelkerke / Westende - De bouwplannen voor Westende-dorp (met honderden woningen) verhitten de gemoederen. “Er zal moeten worden voldaan worden aan de geldende bouwvoorschriften”, verzekert schepen Liliane Pylyser-Dewulf.

Gemeenteraadslid Tom Dedecker (LDD) bond de kat de bel aan. Hij is tegen plannen van promotoren om op de site van Zon en Zee honderden wooneenheden te realiseren, waaronder een woontoren in duinengebied.

“Uit het dossier en een bewonersvergadering heb ik kunnen opmaken dat er 750 woongelegenheden zouden bijgebouwd worden op de site. Het zou om flatgebouwen gaan tot zes verdiepingen hoog. De promotor blinkt uit in sluwheid door niet te bruuskeren en het project in fasen aan te vragen. De eerste verplichte aanplakking voor de aanvraag van een bouwvergunning is een feit, maar aan het bord hangt niets. Zo vermijd je dus bezwaren...”

“Ik vraag me af hoe een dergelijk project te rijmen valt met de leefbaarheid van een dorp als Westende. Er dreigt een verkeersinfarct in onder meer de Bassevillestraat en de Hovenierstraat. Zo krijgen de Westendenaars nog heimwee naar het asielcentrum”, aldus Tom Dedecker.

Schepen voor Ruimtelijke Ordening Liliane Pylyser (CD&V) verwijt Dedecker op niets gefundeerde stemmingmakerij. “Ik zou mijnheer Dedecker willen aanraden om het dossier goed te lezen”, zegt ze.

“Destijds heeft ook hij in de gemeenteraad een ruimtelijk uitvoeringsplan (Rup) goedgekeurd voor de site Zon & Zee. Dat hield onder meer in dat er 700 vakantieverblijven konden komen. De maximale bouwhoogte is er vier niveaus plus één bouwlaag: een gelijkvloers niveau, drie verdiepingen en een technisch verdieping of hellend dak. Richting Matthieulaan en Bassevillestraat zijn slechts twee plus één bouwlagen toegelaten. Er werd inderdaad een bouwaanvraag ingediend voor vier gebouwen voor vakantieappartementen. Het schepencollege wacht op de resultaten van het openbaar onderzoek én op de adviezen van die diensten. Het project zal dus zonder meer moeten voldoen aan de geldende bouwvoorschriften”, aldus Liliane Pylyser-Dewulf.

Toren in duinen

De schepen liet nog weten dat vorig jaar een verkavelingsvergunning werd verleend op het vastgesteld plangebied van het Rup Zon & Zee te verdelen in twee afzonderlijke entiteiten, eigendom van concurrerende promotoren: een deel behoort toe aan een groep rond de familie Dobbelaere en het ander deel aan Twin Properties die in 2014 met het plan kwam om een toren te bouwen ter opwaardering van het vakantiedomein Duinenzicht.

“Wij hebben dan beslist om de opmaak van een ‘Rup Duinenzicht’ om deze ontwikkeling op te maken, niet op te starten”, verduidelijkt ze.

“Enkel als uit een grondig onderzoek zou blijken dat de impact op de omgeving aanvaardbaar is, zou dit kunnen overwogen worden en dat is bijlange niet zeker, integendeel. Deze bouwplannen hebben overigens niets te maken met het project Zon & Zee. En wat de bekommernis van mijnheer Dedecker betreft over dat verkeersinfarct: er is voor beide projecten geen enkele ontsluiting voorzien langs de Bassevillestraat of via de Hovenierstraat.”