Mexicaanse leger vat door VS gewilde drugsbaron

De Mexicaanse marine heeft een man gevat die geldt als één van de leidende drugsbaronnnen in het land en wiens hoofd de VS vijf miljoen dollar hebben gezet. Dit hebben plaatselijke media vrijdag gemeld.

Het gaat om Jose Maria Guizar Valencia alias Z-43. Wellich in 1969 in Californië geboren, geldt hij als leider van Los Zetas, een van de gewelddadigste drugskartels in Mexico.

De man heeft zowel de Amerikaanse als de Mexicaanse nationaliteit. Hij wordt verdacht van betrokkenheid in het vermoorden van een onbekend Guamaltezen toen Los Zetas de controle verkreeg over een grensgebied tussen Mexico en Guatemala, en het smokkelen van tonnen drugs naar Amerika.

De arrestatie verliep zonder geweld in de wijk Roma in het hartje van de Mexicaanse hoofdstad. De Mexicaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft de marine en de inlichtingendiensten gefeliciteerd voor de arrestatie.