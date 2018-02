De gehate miljardair die de Brexit wil saboteren

De man die niet kan stoppen met zich te moeien. De kerel die denkt dat hij god is. Het zijn maar enkele verwijten aan het adres van multimiljardair en filantroop George Soros. Die doneerde al een half miljoen aan Best of Britain, een groep die de Brexit ongedaan wil maken. Ooit de mecenas van de wereld, nu verguisd door alle nationalisten en populisten ter wereld. Van Groot-Brittannië over Hongarije tot in de VS.