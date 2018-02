Essen - Een ritje met de fiets woensdag in Essen had fataal kunnen aflopen. Door het rijgedrag van een buschauffeur van De Lijn belandde André (64) bijna onder de wielen van het gevaarte. De bestuurder reed vervolgens gewoon door.

Woensdagmiddag fietste André (64) uit Stabroek samen met zijn vriend in de Sint-Jansstraat in Wildert. Het was er behoorlijk druk, want heel wat schoolkinderen waren op weg naar huis. “Tijdens ...