Investering van 700.000 euro gedaan, maar toch vlucht winkel weg uit Gent: “Klanten geraken hier niet meer”

Gent - “De kogel is door de kerk. Ik vertrek uit Gent. Het mobiliteitsplan, het dure parkeren, het onmogelijk leveren na 11 uur, de onmogelijke routes om tot aan de winkel te geraken, … hebben de doorslag gegeven.” De brief spreekt voor zich. En dus verlaat designzaak Luxus het stadscentrum. En dat doet pijn bij Ilse Vanderlinden. “Los van de aankoop hebben we hier voor meer dan 700.000 euro verbouwd. Zo’n investering was uiteraard bedoeld voor de lange termijn.”

“Het was wennen voor iedereen. Ik dacht dat het wel zou overgaan eens iedereen het circulatieplan gewoon was geraakt. Maar na de zomer, als onze topmaanden normaal aanbreken, was er geen beterschap ...