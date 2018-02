Waarom moet de Boerentoren zo snel dicht en blijven scholen met asbest gewoon open?

Antwerpen -

De Antwerpse Boerentoren wordt de komende maanden ontruimd na de vondst van asbest. Ook in 65 procent van de Vlaamse scholen is vandaag nog asbest aanwezig die op korte termijn verwijderd moet worden. Maar in tegenstelling tot de Boerentoren volgt daar geen evacuatie. Leerlingen blijven er gewoon les volgen. Waarom zo’n verschil in aanpak?