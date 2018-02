Nieuwe baas bij Racing Genk: “We moeten weer een topclub worden”

Na de match tegen Zulte Waregem was het geen groot nieuws meer, maar KRC-voorzitter Peter Croonen hield er aan om gisteren zelf het afscheid van Patrick Janssens en de komst van opvolger Eric Gerits (49) aan te kondigen. Die geeft zijn politieke carrière op om grote baas te worden van de club, waar hij 24 jaar geleden startte als administratieve kracht.

Lees hier hoe Racing Genk afrekende met Zulte Waregem

“Het was niet meer mogelijk om nog een breed draagvlak rond Patrick te krijgen”, legde Croonen uit. Wij vroegen zaken die voor ons belangrijk waren maar die Patrick niet kon of wilde brengen. Hij kwam in augustus 2014 in moeilijke omstandigheden bij ons en deed hier ook veel goede zaken. Hij bracht de club in rustiger vaarwater. Patrick Janssens heeft hier constructief op gereageerd, hij heeft ervaring genoeg en had dit ook zien aankomen.”

De opvolger van de gewezen Antwerpse burgemeester is ook iemand die nu nog een politiek mandaat heeft. Erik Gerits vervulde zowat alle functies die men maar kan bedenken bij Racing Genk en is nu cd&v-gedeputeerde voor de provincie Limburg. Eerder was hij al schepen.

Peter Croonen (links) en Gerits Foto: Photo News

“Kiezen is verliezen”

Gerits werkte nog één dag per week voor Racing Genk en komt nu weer voltijds in dienst. “Ik heb een keuze moeten maken en kiezen is verliezen.”, liet hij weten. “ Ik volg nu de keuze van mijn hart. Ik ben al 24 jaar betrokken bij deze club en ik ken hier iedereen. Met alle fans kunnen we een fantastisch verhaal schrijven. Ik zal de komende maanden wel eerst nog de dossiers afhandelen waarmee ik bezig ben. Ik zal dus mijn post niet direct verlaten en mijn opvolger begeleiden. Ze hebben nog geprobeerd mij van gedachten te doen veranderen maar dit wil ik te graag.”

De ‘nieuwkomer’ deelde ook nog even bloemen uit aan zijn voorganger. “Ik wil ook mijn voorganger Patrick bedanken want hij heeft ook goede dingen gedaan. Maar KRC Genk moet op korte termijn weer een topclub worden, Nu zijn we dat niet, we moeten weer een warme club worden waar iedereen zich thuis voelt.”