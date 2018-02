Reactie Anderlecht: “We konden niet anders om competitief te blijven”

Jo Van Biesbroeck (61) is als rechterhand van AB Inbev-baas en rijkste Belg Alexandre Vandamme gepokt en gemazeld in het bedrijfsleven. Hij is nu ook operationeel manager bij Anderlecht. Samen met sportief manager Herman Van Holsbeeck is hij verantwoordelijk voor het dagelijkse beleid van de club, en dus ook de financiën. Hij antwoordt op de verontrustende cijfers.