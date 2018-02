De zeven gedaantes van Buffalo Thomas Foket, de man die razendsnel herstelde van een hartoperatie

Rechterflank van AA Gent, Rode Duivel, dubbelganger van ’s lands beste tennisser. Bang van katten, niet van muizen. IJsbreker in de kleedkamer, advocaat van de duivel voor duikelaars. Student ook, in die mate zelfs dat hij nooit zal pronken met zijn hoofdberoep. Thomas Foket (23) is zo heerlijk gewoon dat het weer ongewoon wordt. De zeven gedaantes van ‘Fokkie’, de comeback kid bij hét comeback team van dit seizoen.