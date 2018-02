CLUBNIEUWS. Club Brugge moet zich verantwoorden voor racistische verwijten, Anderlecht met vier achterin

Dagelijks verzamelen we voor u het clubnieuws. De laatste weetjes van uw club worden door ons netjes voor u opgelijst. Hieronder de vangst van de dag.

Club Brugge moet zich verantwoorden

De KBVB en de Pro League willen efficiëntere straffen voor racistische en discriminerende spreekkoren. Momenteel zijn die straffen een geldboete en één of meerdere matchen achter gesloten deuren. Op 20 februari wil Pierre François, CEO van de Pro League, al een nota voorleggen waarin enkele nieuwe maatregelen staan. De strijd tegen racisme staat weer op de agenda nadat Francis N’Ganga (Charleroi) en Paul-José Mpoku (Standard) racistisch bejegend werden tegen Club Brugge. Club verspreidde gisteren een communiqué met de boodschap No Racism en werkt samen met de Brugse politie verder aan de identificatie en verwijdering van de racistische fans. Gisteren raakte wel bekend dat Club zich vrijdag op bondsniveau zal moeten verantwoorden voor de racistische verwijten richting N’Ganga. Mogelijk komt er nadien nog een zaak voor de incidenten tegen Standard. Ref Vertenten nam alle onregelmatigheden op in zijn verslag.

Voorzitter Verhaege deelt De Bilde een prik uit

Club Brugge stelde gisteren eindelijk de Gouden Schoen van Ruud Vormer voor. De kapitein liet zich nogmaals uit over zijn toekomst. “Ik sta zeker open voor een contractverlenging”, zei hij. “Mijn gezin heeft het goed, ik voetbal elke week en het leven is hier fijn.” Aangepaste cijfers in dat contract, Ruud? “Dat is voor anderen. (hilariteit) Op de bank bij Feyenoord (zijn ex-club, nvdr.) kan je ook miljoenen verdienen, maar gelukkig word je daar niet van.” Voor Vormer zijn zegje deed, had voorzitter Bart Verhaeghe even het woord genomen. “Ruud belichaamt de waarden van Club, maar hij is ook een moderne en nuttige voetballer met de beste statistieken van de competitie.” Afsluiten deed hij met een steekje naar Gilles De Bilde om de beruchte “Vormer is geen wauw-voetballer”-uitspraak. “Ruud heeft de gave om corners en vrije trappen te leggen waar hij wil. Dat wauw-gevoel had ik niet bij de traptechniek van De Bilde.”

Anderlecht met vier achterin

Na de troosteloze 2-2 tegen rode lantaarn KV Mechelen stapt Hein Vanhaezebrouck tegen KV Oostende wellicht af van zijn driemansdefensie en gaat hij met vier achteraan spelen. Dat betekent dat Obradovic nog eens een kans krijgt naast Dendoncker, Spajic en Appiah. Op het middenveld is Trebel (scheurtje) out, vooraan blijft Ganvoula in de basis. “Defensief is het geen probleem om met vier achteraan te spelen”, aldus Vanhaezebrouck. “Het probleem ligt dan vooral in het vinden van de juiste spelers en het juiste evenwicht in het offensieve compartiment. Dat vraagt tijd.”

Twintigduizend tickets voor Standard en Genk in Bekerfinale

Debekerfinaletussen Genk en Standard wordt op 17 maart afgewerkt. Aftrap in het Koning Boudewijnstadion is voorzien om 20.45 uur. Beide clubs krijgen 20.000 tickets die ze aan hun respectievelijke supporters mogen verkopen.