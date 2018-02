LIVESTREAM. Volg hier de stoet van Aalst Carnaval vanuit uw zetel

Aalst - "Te koud, te nat, te lang", of misschien bent u slecht te been? Toch hoeft u niets te missen van de 90ste carnavalstoet die zondagnamiddag door de Aalsterse straten trekt. In samenwerking met TV Oost kunt u nu ook bij Het Nieuwsblad de mooiste carnavalstoet van het land bij u thuis bekijken. Ga dus rustig zitten en relax, en geniet vooral van alle pracht en praal. Het spektakel start vanaf 15 uur en eindigt wanneer de laatste groep de Grote Markt is gepasseerd.

