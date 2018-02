Trump weigert memo vrij te geven over onderzoek Russische inmenging

In het Rusland-onderzoek zal VS-president Donald Trump een memo van de Democraten uit de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden niet vrijgeven. Hij kan dat momenteel niet, omdat er in het document talrijke als geheim geclassificeerde en “bijzonder gevoelige” passages staan, klinkt het in een brief van Trumps advocaat, die vrijdagavond (lokale tijd) publiek werd gemaakt.

Vanwege het grote publieke belang beval de president wel dat het ministerie van Justitie zich ter beschikking stelt om hulp aan te bieden als de inlichtingencommissie het document nog een keer wil herwerken.

De Democraten in het Huis van Afgevaardigden wilden het document vrijgeven, om weerwerk te bieden tegen een eerdere, Republikeinse memo. Die memo gaf Trump wél vrij. De memo zorgde voor aanzienlijke ophef. In grote lijnen komt het erop neer dat de federale politie bedenkelijke methodes hanteerde om een ex-campagneadviseur van Trump te laten bespionneren. Met de publicatie zou de beschuldiging van partijdigheid tegenover Trump in het Rusland-onderzoek benadrukt zijn.

Het Rusland-onderzoek richt zich op mogelijke afspraken tussen het campagneteam van Trump en Moskou tijdens de verkiezingen van 2016. Doel zou geweest zijn om het resultaat te beïnvloeden. Ook wordt onderzocht of Trump geprobeerd heeft om het onderzoek te dwarsbomen.

De Democraten zeggen dat het document van de Republikeinen onvolledig en misleidend is. Ze drongen er daarom op aan om hun versie van de feiten te kunnen geven.