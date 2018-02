‘Psycho’-acteur John Gavin overleden

De Amerikaanse acteur John Gavin (‘Psycho’) is overleden. Hij stierf in het bijzijn van zijn familie thuis in Beverly Hills, berichten media uit de VS vrijdag. Ze citeren de woordvoerder van zijn echtgenote, actrice Constance Towers. Gavin was 86 jaar oud.

John Gavin was onder meer bekend van zijn rol in Alfred Hitchcocks thriller ‘Psycho’, David Millers ‘Midnight Lace’ en Stanley Kubricks ‘Spartacus’, alle uit 1960. Gavin was niet alleen acteur, in de jaren tachtig was hij ook ambassadeur van de VS in Mexico, onder de regering van president Ronald Reagan.