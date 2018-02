Opnieuw sneeuw verwacht dit weekend

Het eerste weekend van de Krokusvakantie start met regenbuien, maar lokaal ook (smeltende) sneeuw. In de loop van de dag wordt het droger, om de avond en nacht opnieuw in te gaan met winterse buien. Minima blijven laag: tot - 4 graden. Plaatselijk kunnen zich ijsplekken vormen, wegen kunnen er dus glad bij liggen, waarschuwt het KMI. Het is aangewezen uw snelheid op de baan aan te passen.

Zaterdag is het eerst nog zwaarbewolkt met kans op enkele buien, soms ook winterse buien, in het centrum. Vanaf het westen wordt het droger en krijgen we geleidelijk ook bredere opklaringen en die opklaringen bereiken in de namiddag ook het centrum van het land. In de Ardennen blijft er veel bewolking aanwezig en valt er soms wat lichte sneeuw. De maxima liggen tussen -1 graad op de Ardense hoogten en 6 of 7 graden aan zee en het westen. De wind waait meestal matig uit het westen, krimpend naar het zuidwesten.

Zaterdagavond en -nacht trekt een nieuwe storing van west naar oost over ons land. In het westen valt daaruit regen en soms wat winterse neerslag. In het centrum valt sneeuw, overgaand in smeltende sneeuw en regen. In het oosten van het land, waar de temperaturen beneden of rond 0 graden blijven, kunnen er enkele cm verse sneeuw vallen. De minima liggen tussen -4 graden in de Hoge Venen en +4 graden aan zee.

De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuiden tot het zuidwesten. Aan zee waait hij soms krachtig met rukwinden in de buurt van 70 km/h.

Zondagochtend is het in het oosten van het land nog zwaarbewolkt met smeltende sneeuw en op het reliëf van de Ardennen sneeuw. In het westen begint de dag droog met mooie zonnige perioden. In de loop van de dag verschijnen er vanaf de kust meer en meer stapelwolken en geleidelijk ontstaan er buien, die kunnen vergezeld zijn van korrelhagel. Ook een donderslag is niet uitgesloten.

De maxima liggen tussen 1 en 4 graden ten zuiden van Samber en Maas en rond 5 of 6 graden elders.

De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten, ruimend naar het westen en afnemend tot matig. Er zijn overal rukwinden mogelijk rond 50 km/h. In het oosten van het land zijn er ‘s ochtends nog rukwinden tot 70 km/h mogelijk.

Zondagavond en ‘s nachts neemt de buienneiging af. De buien die het toch nog langer uithouden, zullen dan ook in Vlaanderen sneeuw produceren.