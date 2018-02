Historisch: Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wil Zuid-Koreaanse president ontmoeten

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in uitgenodigd om deel te nemen aan een top in Noord-Korea. Dat zou een historische ontmoeting zijn. Het is de zus van de Noord-Koreaanse leider die de boodschap overbracht tijdens een ontmoeting naar aanleiding van de Olympische spelen. Dat meldt Seoel zaterdag.

De Olympische winterspelen in Pyeongchang zorgen dus wel degelijk voor enige beweging tussen de twee Korea’s. Volgens Zuid-Korea maakte Kim Yo-jon de uitnodiging over. De zus van de Noord-Koreaanse leider bezoekt momenteel de Olympische Winterspelen. Volgens Kim Yo-jon is haar broer klaar om president Moon Jae-In “zo snel mogelijk” te ontmoeten. De ontmoeting zou doorgaan tijdens een top in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang.

Kim Yo-jon, zus van Kim Jong-un, handigt de uitnodiging over aan Zuid-Koreaans president Moon Jae-in. Foto: AFP

Het gesprek - met de Zuid-Koreaanse president werd bijgewoond door nog meer hooggeplaatste Noord-Koreanen, zoals het Noord-Koreaanse staatshoofd Kim Yong-nam. Die laatste heeft enkel een protocollaire functie. De zus van Kim is het eerste lid van de al drie generaties over Noord-Korea heersende Kim-familie die Zuid-Korea bezoekt.

In een brief aan Moon schreef Kim dat hij de relaties tussen de twee Korea’s wil verbeteren. Als Moon ingaat op de uitnodiging, wordt het de derde top tussen de twee landen. Enkel in 2000 en 2007 was er al een ontmoeting tussen de toenmalige Zuid-Koreaanse president en Kims vader, Kim Jong-il, elke keer in Pyongyang.

Samen supporteren

Later op zaterdag wonen de Zuid-Koreaanse president en zijn Noord-Koreaanse ambtgenoot de eerste match van het Koreaanse vrouwelijke ijshockeyteam bij. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap, op basis van een mededeling van de Zuid-Koreaanse president. De twee staatshoofden zullen hun team aanmoedigen in de match tegen Zwitserland. Of ook Kims zus de match zal bijwonen, is niet duidelijk.

Het is de eerste keer in 27 jaar dat een “herenigde” sportploeg het samen opneemt tegen een ander land. Vrijdag, tijdens de openingsceremonie, defileerden atleten van de twee landen al samen.