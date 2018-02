Pasgeboren baby achtergelaten op luchthaven door moeder met hartverscheurende boodschap

Op de Amerikaanse luchthaven van Tuscon in de staat Arizona heeft een moeder haar pasgeboren baby achtergelaten in de toiletruimte. Er lag een briefje met een hartverscheurende boodschap bij het jongetje: “Help mij, mijn moeder kan niet voor me zorgen.” De lokale autoriteiten zijn nu op zoek de vrouw.

Het was een personeelslid van de luchthaven die de huilende baby vond in de damestoiletten. Nadat ze ook het briefje had gelezen dat bij het jongetje was achtergelaten, sloeg ze meteen alarm.

“Het spijt me”

De boodschap op het briefje laat niemand onberoerd: “Alsjeblief help me,” klinkt het. “Mijn moeder had er geen idee van dat ze zwanger was. Ze is niet in staat voor mij te zorgen. Vind alsjeblief een warme thuis voor me.” De moeder sluit de tekst af met verontschuldigingen: “Ik wil wat het beste is voor hem, en dat ben ik alvast niet. Het spijt me.”

Het briefje dat de vrouw achterliet bij de baby. Foto: Tuscon Airport Authority

Camerabeelden

De camera’s in de luchthaven konden de vrouw wel registeren. De politie bekeek de beelden waarop duidelijk te zien is hoe een vrouw met een baby het vliegtuig verlaat om daarna het damestoilet in te vluchten. Niet veel later liep ze buiten zonder het jongetje op de arm.

De onderzoekers vermoeden dat de vrouw slechts enkele uren daarvoor beviel, ze vonden namelijk ook een onderbroek en broek met bloedvlekken in de vuilnisbak op een andere plek in de luchthaven.

Het kindje wordt momenteel verzorgd door the Arizona Department of Child Safety. De autoriteiten zijn op zoek naar de moeder.