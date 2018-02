Zware schade na brand bij bedrijf in Roeselare

Roeselare - Bij een hevige brand bij het grond- en afbraakwerkenbedrijf Sidegro langs de Trakelweg in Roeselare is zaterdagochtend een opslagplaats uitgebrand. Er vielen gelukkig geen gewonden. “Vermoedelijk kent de brand een accidentele oorzaak”, zegt commissaris Carl Vynck van politiezone Riho (Roeselare,Izegem, Hooglede).

Het vuur ontstond zaterdagochtend na een explosie, die door buurtbewoners werd gehoord. Door het opgestapeld houtafval in de loods was het snel een hevige brand. Het heel brandweerkorps van Roeselare ging ter plaatse. Een deel van het gebouw is uitgebrand, maar er was geen risico voor omliggende bedrijven.

Het parket stuurde een deskundige ter plaatse om de precieze oorzaak van de brand vast te stellen.