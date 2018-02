Studente die “drie dagen lang werd opgesloten en verkracht” verzon alles: verdachten meteen vrijgelaten

De studente zou drie dagen opgesloten en verkracht geweest zijn in een appartement in Charleroi.

Midden januari werden twee personen aangehouden op verdenking van de vrijheidsberoving en verkrachting van een studente. Het meisje uit Luik beweerde dat ze werd gedrogeerd na een avondje uit, vervolgens werd vastgehouden in een appartement en door verschillende mannen drie dagen lang seksueel werd misbruikt. Nu blijkt dat verhaal verzonnen te zijn: het 19-jarige meisje is uit vrije wil meegegaan, werd niet opgesloten of gedwongen tot eender welke seksuele daad.

Het verhaal van de studente werd meteen ernstig genomen en twee mannen werden enkele weken geleden al onder arrestatiebevel geplaatst. Toch bleken er enkele gaten in het relaas van de jonge vrouw te zitten, enkele onduidelijkheden die toch wat extra onderzoek vereisten. Toen de onderzoeksrechter haar over enkele mogelijke onjuistheden aansprak en om meer uitleg vroeg, kon de studente het niet langer ontkennen: ze had gelogen over de ontvoering, werd ook niet vastgehouden noch verkracht. De mannen werden onmiddellijk vrijgelaten.

Weinig herinneringen

Het was midden januari toen de lokale politie van Charleroi gealarmeerd werd door de broer van de studente. Zijn zus, die sociale wetenschappen studeert, was erin geslaagd haar locatie door te sturen via Google Maps en zo om hulp te vragen.

Tijdens het eerste verhoor kon de jonge vrouw zich maar weinig herinneren van wat ze had meegemaakt. Er werd al snel aangenomen dat ze verdoofd werd met GHB, een zogenaamde ‘rape drug’. Ze zei bovendien eerder zelf medicijnen ingenomen te hebben, omdat ze een bipolaire stoornis heeft, wat mogelijk nog voor extra bijwerkingen zorgde.

Onrustwekkende verdwijning

Wel wist de studente zeker dat ze op stap was gegaan met haar vriendinnen in de ‘You Night Club’, een discotheek in Brussel. Dat konden diezelfde vriendinnen ook bevestigen. Ook vertelden ze de politie dat toen ze huiswaarts zouden gaan, geen spoor meer te vinden was van hun vriendin. Ze belden haar op en kregen haar kort aan de lijn. De jonge vrouw beweerde aan het Centraal Station te staan, maar ook daar konden haar vriendinnen haar niet vinden. Ongerust stapte het groepje naar de politie waar een onderzoek werd geopend voor de onrustwekkende verdwijning.

Opgesloten en verkracht

Onrustwekkend bleek het in eerste instantie zeker te zijn, toen niemand erin slaagde haar tijdens de rest van het weekend te bereiken. Volgens de verklaringen slaagde ze er uiteindelijk in om pas op maandagavond haar smartphone terug te bemachtigen. Niet wetende waar ze was, stuurde ze haar ‘geo-locatie’ door naar haar broer. Hij waarschuwde op zijn beurt de politie.

Het meisje zou drie dagen lang vastgehouden zijn in een appartement dat ze niet kende door vijf mannen en werd ook verschillende keren verkracht. Op maandag zou Hamid S. immers nog twee andere mannen naar het appartement geroepen hebben om zich aan de vrouw te vergrijpen. Het klonk als een horrorverhaal.

De jonge studente verbleef drie dagen in het appartement van Hamid S. in Charleri.

Arrestaties

Hamid S. en Ellias K. werden vervolgens gearresteerd. De 26-jarige Hamid S. had al een strafblad van zes pagina’s lang: in 2012 werd hij een eerste keer veroordeeld tot drie jaar cel met uitstel, wegens diefstallen met geweld. Vorig jaar werd hij veroordeeld tot een werkstraf. De tweede verdachte is geboren in 1994, woont in De Panne en ook hij heeft een serieus strafblad. Hij werd als 18-jarige veroordeeld tot vier jaar cel met uitstel, en nog een tweede keer tot twee jaar cel in 2013. Pas in oktober kwam hij vrij. Ook hij werd aangehouden voor verkrachting. De politie was nog op zoek naar de drie andere mannen.

De twee opgepakte mannen gaven toe dat ze seks hadden met de studente, maar ze ontkennen dat ze iets fout deden: “Alles gebeurde met toestemming van de vrouw”, aldus hun advocaten. Een van hen zou zelfs een relatie met haar gehad hebben.

Nooit gedwongen

Tijdens het onderzoek van het dossier bleken echter verschillende elementen onsamenhangend. Dat zegt Jean-Philippe Mainz, de advocaat van een van de beklaagden. Tijdens de hoorzitting van afgelopen donderdag werd de vrouw voor de raadszaal ontmaskerd. Waarop ze terug kwam op haar verklaringen en uitlegde dat ze nooit was gedwongen, opgesloten of verstoken van haar telefoon. Beide verdachten werden vrijgelaten en vrijgelaten.