Vlaanderen neemt afscheid van ‘Tante Terry’

Temse - In Temse is zaterdagvoormiddag de afscheidsplechtigheid voor Esther Verbeeck - beter bekend als ‘Tante Terry’ - begonnen in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Heel wat mensen zijn voor de gelegenheid afgezakt naar de gemeente aan de Schelde waar ze de laatste twee jaar van haar leven heeft doorgebracht.

Tante Terry overleed vorige week op 86-jarige leeftijd, na een rijkgevulde media-carrière. Het wordt dan ook een afscheid dat de familie deelt met de rest van Vlaanderen en enkele bekende gezichten zoals Jacky Lafon en Bart Peeters.

Acteur Wim Opbrouck zal de dienst openen met een eigen interpretatie van het nummer ‘Love of the Common People’ van Paul Young. Ook Bart Peeters brengt een muzikaal afscheid aan Esther Verbeeck, die in 1945 pionier was bij het toenmalige NIR, de voorloper van de VRT. Als een van de eerste omroepsters ontpopte ze zich tot ‘Tante Terry’, een rol waarmee ze jarenlang talloze Vlaamse televisie-kinderen gezelschap heeft gehouden. Later werkte ze voor VTM en achter de schermen was ze manager van zangeres Silvy Melody.

Vanuit een hoek van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Temse kijkt ‘Kraakje’ mee, de bekende eekhoorn-pop, die Terry zelf heeft ontworpen. Op elke kerkstoel ligt ook een appelblauwturquoise-kleurig sjaaltje, de lievelingskleur van Esther Verbeeck. De dienst zal geleid worden door een vrouwelijke gebedsleidster, Hilde Van Bladel.

