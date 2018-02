“Gezond verstand”: Knokke FC vraagt geen proflicentie aan

Voetbalclub Knokke FC zal geen dossier indienen om de proflicentie voor de Proximus League (1B) aan te vragen. “We zijn geen eendagsvliegen, maar streven naar continuïteit”, verklaarde de seizoensrevelatie uit de eerste amateurklasse.

Knokke voerde lange tijd verrassend de stand aan in eerste amateurklasse. Na 20 speeldagen bezetten de troepen van coach Yves Van Borm de derde plaats. Met 38 punten is de achterstand op leider SK Lommel (43) niet onoverbrugbaar. Knokke doet zo volop mee voor een plaats in de eindronde, de play-off die gespeeld wordt met de eerste vier in het klassement, en de bijhorende promotie. Toch ziet Knokke een mathematisch nog steeds mogelijk avontuur in het profvoetbal niet zitten. Volgend jaar treedt de kustploeg opnieuw in eerste amateurklasse aan.

Gezond verstand

“In overleg met burgemeester graaf Leopold Lippens werd beslist om geen licentieaanvraag in te dienen voor 1B. Knokke wil een gezonde club blijven en in eerste instantie een vaste waarde in eerste klasse amateur worden”, verklaarden de West-Vlamingen. “Tevens zal er werk gemaakt worden van investeringen in de jeugd zodat er ook duidelijke doorstroming naar de A-kern kan ontstaan. Het gezond verstand primeert boven onverantwoorde avonturen.”

De clubs uit de eerste amateurklasse hebben tot woensdag 15 februari om hun aanvraag voor een proflicentie in te dienen. Enkel de clubs die de proflicentie krijgen (en dus aanvragen) kunnen promoveren.