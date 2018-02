Ophef in Frankrijk: vrouw die minister beschuldigt van verkrachting is kleindochter van voormalig president Mitterrand

Pascale Mitterrand, de kleindochter van de voormalige president Francois Mitterrand, is diegene die in 2008 klacht indiende voor verkrachting tegen Nicolas Hulot. Dat zei de advocaat van de Franse minister van ecologische transitie. “Ze wou de zaak niet in de media.” Om die reden zou nooit eerder ruchtbaarheid gegeven zijn aan wie de klacht nu precies had ingediend.

Afgelopen donderdag had Nicolas Hulot, een van de populairste Franse ministers en voormalige tv-presentator, de “schandelijke geruchten” van seksuele intimidatie halsstarrig ontkend. Hij erkende wel dat er in 2008 een klacht werd ingediend, maar dat die zaak “zonder gevolg” is afgehandeld. De reden daarvoor werd niet verduidelijkt. Waarop hij de steun kreeg van de president, Emmanuel Macron, en de premier, Édouard Philippe.

Anoniem interview

Hulot zei diezelfde avond nog dat hij “de leiding zou nemen” in de strijd tegen “het gif dat traag maar gestaag z’n dodelijke werk doet”. Niet toevallig op de vooravond van de publicatie van het interview met de aanklager, die anoniem zou blijven, in het weekblad Ebdo.

De openbare aanklager bevestigde ondertussen dat het om een klacht wegens “een feit van verkrachting” gaat tegen Hulot, voor feiten die in 1997 gebeurd zouden zijn. Nu werd de naam Pascale Mitterrand dus in verband gebracht met de zaak. In ‘97 was zij 20 jaar oud.

Geen mediacircus

“Het is geenszins de bedoeling om de feiten te mediatiseren,” benadrukte zijn advocaat, Michel Dufranc vrijdag. “Dat was helemaal niet de bedoeling van de openbaringen. Pascale Mitterrand vertelde de journalisten van Ebdo vanaf het begin dat ze deze berichtgeving niet in de media wou, maar ze had niet langer de macht om er zich tegen te verzetten.” Dat laatste lijkt nu wel degelijk danig mislukt.

Pascale Mitterrand zelf wijst er in haar verklaring op dat ze sinds het indienen van de klacht in 2008, nooit gepoogd heeft de feiten op te rakelen. Noch met de beklaagde, noch met iemand anders.

Tweede aanklacht?

In het artikel dat uiteindelijk verscheen in Ebdo, werd ook een andere aanklacht aangehaald. Zo zou een voormalige medewerker Hulot aangeklaagd hebben voor seksuele intimidatie. De minister ontkent ook deze feiten stellig.