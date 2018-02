Slipgevaar door gladheid op de weg: vrachtwagen in gracht, auto tegen boom

Ieper / Veurne - In Veurne is een vrachtwagen met een lading vlees geslipt en in een grachtje beland, de chauffeur bleef ongedeerd. De baan tussen Pervijze en Veurne is al uren afgesloten zodat de takeldiensten hun werk kunnen doen. In Ieper is een auto tegen een boom beland door een glad wegdek, de chauffeur moest bevrijd worden.

De nachtelijke vriestemperaturen in combinatie met de winterse buien heeft het op sommige plekken in ons land gevaarlijk glad gemaakt. Op enkele Vlaamse wegen liep het dan ook mis.

Gekantelde vrachtwagen in Veurne. Foto: BFR

In de Veurnestraat in Verune slipte een vrachtwagen. Die belandde gekanteld in de aanpalende gracht. De chauffeur bleef ongedeerd, de vrachtwagen moet getakeld worden. Dat laatste zorgt wel voor heel wat hinder: de baan tussen Pervijze en Veurne is al uren afgesloten zodat de takeldiensten ongestoord hun werk kunnen doen.

Chauffeur moest bevrijd worden uit wagen in Ieper. Foto: BFR

In Ieper is op de Kemmelseweg rond 9 u. een personenwagen geslipt en tegen een boompje beland. De chauffeur, een dertiger, zat vast en moest bevrijd worden door de brandweer. De man is gewond maar wel bij bewustzijn.