Vijfhonderdtal mensen neemt afscheid van Rita Deneve

Mechelen - Een vijfhonderdtal mensen zakte zaterdagmiddag naar de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen af om er afscheid te nemen van zangeres Rita Deneve. Die overleed op 31 januari na een korte strijd tegen kanker. Onder de aanwezigen heel wat fans die Deneve een laatste groet wilden brengen.

Deneve kreeg een afscheidsplechtigheid in de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen maar woonde in Rijmenam, Bonheiden.

Foto: rds

Enkele maanden geleden kreeg ze te horen dat ze kanker had. “Er kwam een tijdbom in haar leven”, zei almoezenier Erik Pétré die de dienst voorging. “Die onschadelijk maken, dat was moeilijk. Het werd bang afwachten. Je wil het tikken doen stoppen maar dat gaat niet.”

“Rita had een roeping, ze wilde zangeres worden. Maar ze kreeg weerstand binnen haar eigen familie. Haar ouders zagen haar plannen niet zitten. Uiteindelijk was er een tante nonneke die zei: ‘laat ze maar doen.’ Haar ‘allereerste keer’ op een podium bleek een schot in de roos en ze bezorgde ons mooie souvenirs met de optredens, shows, talentenjachten waar ze aan deelnam.”

Pétré noemde Deneve ook een fiere, kokette vrouw die haar leeftijd niet had. Daarnaast was ze ook fier op haar kinderen. “Rita was enorm beschermend, als een moederkloek. Ze wilde artieste zijn maar daarnaast was ze het liefst moeder voor Guy en Tina. De kinderen kwamen altijd op de eerste plaats. Ze was dankbaar voor haar gezin en voor haar publiek.” Speciaal voor de begrafenis werd een bus uit Liedekerke ingezet, daar woonde Deneve een groot deel van haar leven.

Rita Deneve werd 73 jaar en wordt in intieme kring begraven.

Onder de aanwezigen ook enkele Bekende Vlamingen. Sam Gooris bracht vrouw Kelly Pfaff, zijn ouders en één van zijn broers mee. “Ze was een warme, humoristische vrouw, ik ben er altijd goed mee overeengekomen”, zegt hij. “Ze gaf me goede raad aan het begin van mijn carrière, zowel privé als professioneel. Ze zei dat je altijd jezelf moet blijven. Ze was een heel goede vriendin van mijn ouders.”

Ook Bart ‘Showbizz’ Verbeeck kwam afscheid nemen. “Rita was een stijlvolle madam die de showbizz van de jaren zeventig belichaamde. We woonden in dezelfde gemeente en kenden elkaar.” Daarnaast kwamen Jo ‘met de banjo’ De Clercq en enkele radiofiguren van weleer afscheid nemen.

Foto: BELGAONTHESPOT